Mittaripakko hiertää sovellustakseja – ”tiedot välittyvät jo verottajalle”

– Tavoitteet ovat erittäin hyviä ja toivotan ne tervetulleeksi, sanoo kyytipalvelusovellus Boltin Suomen maajohtaja Mikael Uusivuori Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Hallituksen esitysluonnoksen keinoista Bolt on kuitenkin eri mieltä. Kaikille takseille ehdotetaan esimerkiksi pakollista taksamittaria.

– Bolt ei missään nimessä vastusta taksamittaria kokonaisuudessaan. Vastustamme sitä, jos siitä tulee pakollinen myös vain sovellusten kautta ajaville, Uusivuori täsmentää.

Taksamittari on hänen mukaansa hyvä väline kadulta tai tolpalta otettaviin takseihin. Lainsäädäntö on hänen mukaansa jo ajan tasalla tämän suhteen.

– Jos asiakkaan ottaa kyytiin kadulta ja hintaa ei ole sovittu etukäteen, silloin pitää olla mittari. Tämä on ehdottomasti hyvä ja näin sen pitääkin olla, mutta ainoastaan Boltin ja sovellusten kautta ajavaa ja keikkaa ottavaa taksiyrittäjää tai yksittäistä kuljettajaa ei missään nimessä pitäisi pakottaa käyttämään vanhentunutta mittaria, Uusivuori sanoo.

Boltin maajohtaja Mikael Uusivuori. LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Hänen mukaansa pakollinen mittari toisi mukanaan vain lisäkuluja ja hallinnollista taakkaa.

– Tiedot kyydeistä välittyvät jo nyt verottajalle ja Traficomille sovellusten kautta, Uusivuori kertoo.

– Yksittäinen mittari ei tuo mitään lisäarvoa, jos taksiyrittäjä ajaa keikkaa vain sovellusten kautta.

Pakollinen mittari olisi Uusivuoren mukaan Bolt-kuljettajille kallis ja tarpeeton investointi, jonka kustannukset nostaisivat kynnystä lähteä taksialalle yrittäjäksi ja työllistymään. Tämä pätee varsinkin niihin, jotka haluavat tehdä kuljettajan töitä osa-aikaisesti tai keikkaluonteisesti.

Bolt vastustaa myös hallituksen esitysluonnoksen ehdotusta, että värillinen rekisterikilpi tulisi pakolliseksi myös sovellustakseille. Värillinen kilpi on Uusivuoren mukaan hyvä idea kadulta ja lennosta otettaviin takseihin, mutta sovellustaksit eivät hänen mukaansa sellaisia tarvitse.

– Jos taksin tilaa Boltin tai muiden perinteistenkin toimijoiden sovellusten kautta, niin sovellus näyttää paljon enemmän tietoa kuin yksittäinen värillinen kilpi. Sovelluksen kautta asiakas näkee aina auton rekisterinumeron, ja Boltin sovelluksessa näkee myös auton värin, mallin, kuljettajan kasvot ja nimen ja taksiyrittäjän y-tunnuksen, Uusivuori kertoo.

Boltin maajohtajan mukaan koko taksialalle ei tarvitse sovittaa yhtä ratkaisua, kuten pakollisia mittareita tai värillisiä rekisterikilpiä. Sovellukset hänen mukaansa tarjoavat jo nykyaikaisia ratkaisuja alan haasteisiin.

Uusivuoren mukaan niin sanotut villit taksit ovat niitä, jotka aiheuttavat ylivoimaisesti eniten ongelmia taksialalla. Villeillä takseilla tarkoitetaan yrittäjiä ja kuljettajia, jotka eivät aja minkään tunnetun sovelluksen tai taksibrändin nimissä.

– Kun nämä yksittäiset kuljettajat päivystelevät tolpilla ja ottavat asiakkaita kaduilta kyytiin, niin näissä syntyy turvallisuuteen liittyviä tilanteita ja huijauksia, joissa kiskotaan asiakkailta älyttömiä hintoja. Näitä ongelmia pitäisi nyt taklata, Uusivuori sanoo.

