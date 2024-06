Ehdokkaina antisemitistejä ja putinisteja – tällainen puolue voi pian hallita Ranskaa

Ranskan tulevat parlamenttivaalit voivat nostaa maan valtaan ääriajattelijoita. Ranskan parlamenttivaalien ensimmäinen kierros käydään kesäkuun lopussa. Mielipidemittauksia johtavan Kansallisen liittouman ehdokkaat edustavat paljon äärimmäisempiä kantoja monissa keskeisissä kysymyksissä kuin puolueen puheenjohtaja Jordan Bardella, uutisoi Le Monde.

Bardella on esiintynyt julkisuudessa antisemitismin vastustajana. Hän on nostanut esille huolensa antisemitismin kasvusta ja syyttänyt vasemmistopopulistista Alistumaton Ranska -puoluetta sen lietsomisesta.

Myös puolueen entinen puheenjohtaja Marine Le Pen on syyttänyt äärivasemmistoa juutalaisten leimaamisesta. Samaan aikaan puolueen listoilla tulevissa vaaleissa on ehdokkaita, jotka ovat saaneet varoituksia juutalaisvastaisen sisällön julkaisemisesta sosiaalisessa mediassa.

Antisemitismin lisäksi monella puolueen ehdokkaalla on yhteyksiä Venäjälle.

Puolueen ehdokkaita on toiminut vaalitarkkailijoina sekä Venäjällä että Venäjän miehittämillä alueille Ukrainassa vuosina 2017-2021. Varin 7. vaalipiirissä liittouman ehdokkaana oleva Frédéric Boccaletti toimi kansainvälisenä vaalitarkkailijana vuoden 2021 venäläisissä vaaleissa, joissa oli laajoja vaalivilppiepäilyjä. Lisäksi puolueen ehdokkaat ovat saaneet tukea Kremliltä.

Puolueen listoilla on useita erilaisiin salaliittoihin uskovia ehdokkaita. Reunionin 4. vaalipiirissä puolueen ehdokas Jonathan Rivière on julkaissut sosiaalisessa mediassa videon, jossa kiellettiin ihmisen koskaan käyneen kuussa. Vuonna 2021 hän jakoi kuvia, joiden mukaan Covid-rokotteen ottaminen saa ihmisen ”magnetisoitumaan”.

Myös Bardella ja Le Pen ovat esiintyneet julkisuudessa rokotevastaisina, mutta sittemin puolueen linjaa on muutettu eikä puolue ole pitänyt aihetta esillä.

Lisäksi puolueen listoilla on ilmastoskeptikkoja.

Bardella on puolustanut julkisuudessa aborttioikeuden perustuslaillisuutta Ranskassa, mutta hänen johtamansa puolueen ehdokkaina on useita aborttia voimakkaasti vastustavia ehdokkaita. Bardella on myös irtisanoutunut ääriajattelusta ja tuominnut kaikenlaisen väkivallan. Silti puolueen listoilla on myös ehdokkaita, joilla on yhteyksiä väkivaltasiin ryhmittymiin ja uusnatseihin.