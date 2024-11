Egyptiltä lisätietoja suomalaisen pelastamisesta – osa matkustajista jäi loukkuun veneturmassa

Punaisenmeren alueen kuvernööri Amr Hanafi kertoo virallisella Facebook-sivullaan, että varhain maanantaiaamuna tapahtuneen veneturman jäljiltä kadoksissa ollut suomalainen on pelastettu tänään tiistaina.

Eilen kerrottiin alustavasti yhden suomalaisen olevan kadoksissa, mutta sittemmin ulkoministeriö vahvisti, että aluksella oli ollut toinenkin suomalainen. Toinen suomalainen matkustaja on yhä kateissa.

Turma tapahtui, kun suuri aalto löi 44-metrisen turistijahdin kumoon, jonka jälkeen se upposi.

Hanafin mukaan laivasto on onnistunut löytämään Suomen kansalaisen elossa ja hän kiittää päivityksessään kaikkien pelastusoperaatioon osallistuneiden ponnisteluja.

Tähän mennessä merestä on pelastettu 33 ihmistä, neljä ihmistä on löydetty kuolleena ja seitsemän on edelleen kateissa, kuvernööri tiedottaa. Ruumiita ei vielä ole tunnistettu.

Osan matkustajista oli pelastanut lähistöllä sattumalta ollut toinen turistivene.

Hanafin mukaan pelastetuilla oli vain lieviä vammoja, kuten mustelmia, eikä kukaan ole tarvinnut sairaalahoitoa.

Egyptin Marsa Alamista lähtenyt vene kuljetti sukeltamaan menossa olevia turisteja. Hanafin mukaan veneellä oli egyptiläisten, joita oli muun muassa miehistössä, lisäksi yhteensä 31 eri maan kansalaisia.

Hanafi kertoo, että onnettomuus tapahtui noin 46 merimailin päässä Marsa Alamista. Vene upposi kovassa merenkäynnissä nopeasti, noin 5-7 minuutissa. Laivan kaatuessa osa matkustajista oli Hanafin mukaan hyteissään, eivätkä he päässeet ulos aluksesta.

Alukselta lähetettiin hätäkutsu maanantaiaamuna 5.30 paikallista aikaa.

Vene oli katsastettu viimeksi maaliskuussa 2024, eikä siinä ollut havaittu teknisiä vikoja tai poikkeavuuksia ennen onnettomuutta.