Edward Lucas synkkänä: Seuraava uhri voi olla Viro

Tunnetun ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija, tutkija Edward Lucasin mukaan huoli leviää Euroopassa.

– Kun vaikutusvaltaiset henkilöt kiirehtivät tapaamisesta toiseen, ilmassa on selvästi havaittavissa jännitystä. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että (Donald) Trumpin hallinto on ohjaksissa, kun taas eurooppalaiset eivät ole edes bussissa, hän kirjoittaa Eesti Päevalehdessä.

Lucas kuvailee Trumpin tavoitteita synkästi.

– Vaikka hänen päämääränsä on monille epäselvä, tiedämme, että Yhdysvaltain presidentti haluaa Nobelin rauhanpalkinnon, ja hän uskoo, että sopimus Vladimir Putinin kanssa takaa sen – hinnalla millä hyvänsä Ukrainalle, Euroopalle ja Britannialle, Lucas kirjoittaa.

– Trump uskoo maailmanjärjestykseen, jossa voima antaa oikeuden – vahvat tekevät mitä pystyvät, ja heikot tyytyvät väistämättömään. Siksi voidaan unohtaa ylevät viittaukset menneisiin uhrauksiin ja yhteisiin arvoihin. Imartelu ja ahneus ovat uuden aikakauden valuuttoja. Viimeksi mainittua voi tyydyttää Ukrainan rikkaat luonnonvarat, hän jatkaa.

Lucas pohtii, antaako Trump Putinille luvan ”hallita Eurooppaa” vastineeksi siitä, että Venäjän ja Kiinan välinen liitto rikkoutuu.

– Hän pystyy harjoittamaan politiikkaa, joka voi osoittautua tuhoisaksi turvallisuutemme kannalta. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että aiemmat kauhistuttavat kannat – Venäjän kutsuminen takaisin G7-maihin, ystävyyskokoukset Putinin kanssa sekä Ukrainan hylkääminen ja sen jättäminen Naton ulkopuolelle – voidaan hylätä huomenna, hän viittaa Trumpin tapaan muuttaa mieltään asioista.

Lucasin mukaan Euroopan johtajat leikkivät tulella, kun he nuhtelevat Trumpia julkisesti.

– Trumpille on hyvin helppoa vetää 8 000 Naton itärajaa puolustavaa sotilasta pois. Hän voi lopettaa tiedustelutietojen jakamisen Ukrainan kanssa, mikä antaa uupuneille sotilaille elektroniset silmät ja korvat. Rikkoutunut ja tuhoutunut Ukraina olisi Euroopalle katastrofi – miljoonat pakolaiset liikkuisivat länteen, hän varoittaa.

– Tämä rohkaisisi Putinia löytämään seuraavan uhrinsa. Se voisi olla myös Viro, jonne on vaivoin saatu kokoon 1 000 Britannian sotilasta. On totta, että Euroopan maat lisäävät puolustusmenojaan, mutta kestää vuosia ennen kuin he pystyvät täyttämään amerikkalaisten jättämän aukon.

Euroopan maat eivät pysty Lucasin mukaan tarjoamaan edes riittävää voimaa aselevon varmistamiseen Ukrainassa.

– Tällä hetkellä Yhdysvallat on ainoa vakavasti otettava voima Euroopan turvallisuudessa.