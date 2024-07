Eduskuntaan nouseva Martin Paasi HS:ssä: Suomi on menossa kohti tuppukylän kohtaloa

Talousasiantuntija Martin Paasi nousee kokoomuksen kansanedustajaksi Uudenmaan vaalipiiristä, kun Pekka Toveri siirtyy Euroopan parlamenttiin. Paasi kertoi viime viikolla jättävänsä työnsä Nordetillä ja Rahapodi-podcastin isäntänä.

Paasi sai eduskuntavaaleissa 4500 ääntä. Hän kertoo Helsingin Sanomissa, että syy lähteä politiikkaan oli suuri huoli maan tilasta ja varsinkin taloudesta.

– Ei tämä näpertelyllä enää korjaudu. Oikeasti – 17 vuotta on poljettu paikallaan, kun kaikki verrokkimaat ovat kasvaneet edelleen, Paasi sanoo viitaten Suomen bkt:hen.

– Siis 17 vuotta nollakasvua. En tiedä, onko maailmassa sellaista esimerkkiä. En tiedä ymmärretäänkö ollenkaan, miten vakava asia tämä on, Paasi toteaa.

Paasin mukaan varaa ei enää ole siihen hyvinvointiyhteiskuntaan, johon on totuttu. Siksi on nyt pärjättävä vähemmällä.

Hän arvioi, että hallituksen tekemät säästöt eivät todennäköisesti riitä.

Lisäsäästöjen määrä riippuu talouden ja verotulojen kehityksestä sekä siitä, miten kustannusten kasvua esimerkiksi sote-sektorilla kyetään torppaamaan. Paasin mukaan pitäisi puhua enemmän toiminnan tehostamisesta ja ymmärtää, että se ei ole sama asia kuin leikkaaminen.

– Suomi on menossa kohti muuttonegatiivista tuppukylän kohtaloa, josta ensin työt, sitten palvelut ja lopulta ihmiset muuttavat pois.