Eduskunnan ex-puhemies: Kolme asiaa, joissa olen kääntänyt takkini

Eduskunnan entinen puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kannustaa poliittisia päättäjiä ”kääntämään takkiaan” tarvittaessa rohkeasti:

– On osattava elää ajassa, uudistaa omaa ajattelua ja huomata, mitä kello on lyönyt. Erityisen tärkeää tämä on päättäjille, Vehviläinen kirjoittaa Karjalaisessa julkaistussa kolumnissaan.

Vehviläinen mainitsee kolumnissa kolme asiaa, joissa on itse muuttanut kantaansa. Yksi niistä on Nato-jäsenyys, jota hän aiemmin vastusti.

– Turvallisuuspolitiikan olosuhteet muuttuivat rytinällä Venäjän hyökättyä Ukrainaan, Vehviläinen toteaa.

– Myös parhaillaan on eduskunnan käsittelyssä asia, joka merkitsee monelle edustajalle aiemman kantansa muuttamista. Tarkoitan jalkaväkimiinoja koskevasta Ottawan sopimuksesta irtautumista. Ja kyllä: jos olisin edustaja, minäkin kääntäisin takkini ja kannattaisin sopimuksesta lähtemistä.

Kolmantena Vehviläinen kertoo pyörtäneensä kantansa ydinvoimasta, jota aiemmin vastusti.

Kolumnissaan hän ennakoi jatkossa muutoksia myös tähän saakka laillisena elinkeinona hyväksyttyyn turkistarhaukseen sekä toistaiseksi ilmassa roikkuneeseen kysymykseen Palestiinan tunnustamisesta.

Vehviläinen on keskustan entinen kansanedustaja ja ministeri, joka toimi eduskunnan puhemiehenä 2020-2022.