Eduskunnan budjettiäänestyksiin tulee iso muutos

Eduskunta keskustelee ja päättää vuoden 2026 talousarviosta valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta täysistunnoissa 15.–19. joulukuuta. Menettelytapaan tehdään tänä vuonna muutoksia, jotka koskevat erityisesti äänestyksiä. Asiasta kerrotaan eduskunnan tiedotteessa.
Budjettiehdotuksen ainoa käsittely eli niin sanottu palautekeskustelu koostuu yleiskeskustelusta, budjetin pääluokkien yleiskeskusteluista sekä äänestyksistä. Aiemmasta poiketen kaikki budjettia koskevat äänestykset pidetään palautekeskustelun viimeisenä päivänä eli suunnitelman mukaan perjantaina 19.12. Kaikkien pääluokkien yleiskeskustelut käydään loppuun viikon aikana ennen äänestyksiä.
Äänestykset perjantaina 19. joulukuuta koostuvat kolmesta osasta. Ensin äänestetään kansanedustajien talousarvioaloitteisiin perustuvista muutosehdotuksista budjettiin. Talousarvioaloitteet on tullut tehdä 3. lokakuuta mennessä. Mikäli aiemmin tehty talousarvioaloite halutaan äänestettäväksi, edustajan on tehtävä budjettimietintöön muutosehdotus (”aktivointi”).
Aktivointi tehdään kirjallisesti valtiovarainvaliokunnan mietinnön valmistumisen jälkeen sekä suullisesti perjantaina ennen äänestystä. Jokaisesta aktivoidusta talousarvioaloitteesta äänestetään kuten aikaisemminkin.
Seuraavaksi äänestetään valtiovarainvaliokunnan mietintöön tehdyistä vastalauseista. Aiemmasta poiketen vastalauseista äänestetään kokonaisuuksina mietintöä vastaan. Menettely vähentää äänestysten määrää merkittävästi. Vuonna 2024 budjettimietintöön jätettiin neljä vastalausetta, jotka sisälsivät yhteensä 736 muutosehdotusta, joista jokaisesta äänestettiin erikseen. Uudella menettelytavalla äänestyksiä olisi ollut vain neljä.
Äänestykset päättyvät mahdollisiin epäluottamuslause-ehdotuksiin, jotka on tehty palautekeskustelun aikana.
Muutosten tarkoituksena on selkeyttää budjettiprosessia ja nostaa nykyistä paremmin esille opposition vaihtoehdot budjettiesitykselle.
Valtiovarainvaliokunnan mietintö budjettiehdotuksesta valmistui keskiviikkona 10. joulukuuta.