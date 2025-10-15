”Edellytykset talouskasvulle olemassa” – näin palkansaajien reaaliansiot kasvavat

Palkansaajien nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan heinä-syyskuussa 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalinen ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 2,4 prosenttia, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

– Palkansaajan ostovoiman paraneminen jatkuu. Kulutuksessa tämä ei vielä näy, kun kotitaloudet kerryttävät taloudellisia puskureitaan. Edellytykset talouskasvulle ovat kuitenkin jo olemassa, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen kommentoi, että reaalisesti ansioissa ollaan vielä selvästi jäljessä neljän vuoden takaisesta.

– Eikö tässä ole aika hyvä osaselitys matalalle kuluttajien luottamukselle? hän pohtii.

Sorjonen kertoo kuitenkin, että niin kutsuttu samppanjaindikaattori on lähtenyt nousuun. Samppanjan kulutusta on toisinaan käytetty talouden muutoksia ennakoivana mittarina.

Varman toimitusjohtajan Risto Murron mukaan muutaman vuoden takainen inflaatio kouraisi kuluttajan ostovoimaa niin pahasti, että reaalisesti suomalaisen ansiotaso palasi yli kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

– Kotimarkkinoiden nihkeys on ollut loogista, hän sanoo.

Graafin aiheesta jakanut EK:n yhteyspäällikkö Lauri Vuori toteaa, että reaaliansiot saavuttavat vuoden 2021 tason tiedossa olevilla sopimuskorotuksilla ja ennustetulla inflaatiolla ensi vuonna.

— Pasi Sorjonen (@PasiSSorjonen) October 15, 2025