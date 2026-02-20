Edellinen kuninkaallinen pidätys tapahtui melkein 400 vuotta sitten

Andrew Mountbatten-Windsor, aiemmin prinssi Andrew, pidätettiin torstaina. Thames Valleyn poliisi haki Mountbatten-Windsorin tämän 66-vuotissyntymäpäivänä tämän tiluksilta Norfolkin Sandringhamista. Mountbatten-Windsor oli pidätettynä noin 11 tuntia. Häntä epäillään virka-aseman väärinkäytöstä.

Poliisi teki myös kotietsintöjä Mountbatten-Windsorin koteihin Sandringhamissa sekä Windsorissa. Perjantaina etsinnät Mountbatten-Windsorin kodeissa ovat brittimedian mukaan jatkuneet. Myös esitutkinta jatkuu, vaikka epäillyn kiinniotto päättyi.

Poliisi on aiemmin kommentoinut selvittävänsä epäilyjä siitä että entinen prinssi olisi saattanut luovuttaa luottamuksellista tai valtiollista tietoa suursijoittaja Jeffrey Epsteinille toimiessaan Britannian kaupallisten asioiden erityislähettiläänä vuosina 2001–2011.

Torstaina poliisi ei kommentoinut asiaa tarkemmin. Se ei ole vahvistanut edes epäillyn henkilöyttä, koska se ei kuulu poliisin menettelytapoihin Britanniassa eikä Suomessakaan. Poliisi tiedotti ”ottaneensa kiinni kuusikymppisen miehen”. Kommentointi tapahtui Britanniassa äärimmäisen poikkeuksellisesti taholta, jolta sitä vähiten odotettiin: kuningas Charles III julkaisi tiedotteen, jossa ilmaisi täyden tukensa poliisin työlle ja painotti, että laki on kaikkien yläpuolella ja sen täytyy toteutua.

Andrew Mountbatten-Windsor on kuninkaan pikkuveli, entiseltä nimeltään prinssi Andrew. Titteli, muut arvonimet ja tehtävät kuningashuoneessa vietiin viime syksynä. Mountbatten-Windsor vetäytyi kuninkaallisista edustustehtävistä jo vuonna 2020 Epstein-yhteyksiensä takia. Tuolloin kävi ilmi, että Epsteinin uhri Virginia Giuffre syytti Andrew’ta seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Giuffre oli 17-vuotias, kun Epstein ja tämän ystävä Ghislaine Maxwell kauppasivat hänet Mountbatten-Windsorin seksikumppaniksi.

Andrew Mountbatten-Windsor on kiistänyt kaiken, mutta suostunut sopimaan Giuffren nostaman oikeusjutun oikeussalin ulkopuolella. Tapaus nousi kuitenkin uudelleen tapetille, kun Giuffre teki keväällä 2025 itsemurhan ja hänen muistelmansa julkaistiin kuoleman jälkeen. Lisäksi Yhdysvaltain oikeusministeriö on ryhtynyt julkaisemaan Epsteinin valtavan laajaan tutkintaan liittyneitä asiakirjoja.

Naistenmiehen maineen jo nuorena saanut Andrew valitsi sotilasuran. Hän kouluttautui helikopterilentäjäksi ja osallistui Falklandin sotaan, joka käytiin Argentiinan rannikolla 1982. Myöhemmin Andrew palveli laivastossa muun muassa komentajana, kunnes erosi palveluksesta vuonna 2001. Hänet ylennettiin vara-amiraaliksi vuonna 2015. Hän avioitui 1986 maa-aateliin kuuluvan Sarah Fergusonin kanssa. Liitto kesti vain muutaman vuoden, mutta ex-aviopari pysyi hyvissä väleissä ja on kasvattanut yhdessä kaksi tytärtään, prinsessat Beatricen ja Eugenien.

Britanniassa ihmiset ovat pöllämystyneitä. Ei siksi, että epäilyt yllättäisivät vaan siksi, että kuninkaallisten uskotaan yleensä olevan lain ulottumattomissa. Ei ihme, sillä edellisestä kerrasta kun kuninkaallinen on pidätetty, on kulunut noin 380 vuotta. Kuningas Charles I (suomeksi Kaarle I) pidätettiin 1647 Englannin sisällissodan aikana parlamentin joukkojen toimesta. Myöhemmin kuningas tuomittiin kuolemaan ja mestattiin vuonna 1649.

Kuningashuoneelle Andrew Mountbatten-Windsorin tekemiset ovat olleet jo ilman pidätystäkin erittäin vakava kriisi. Niitä on verrattu vuoden 1936 tapahtumiin, jolloin vasta tammikuussa valtaan astunut kuningas Edward VIII luopui kruunusta jo joulukuussa. Syynä oli nainen, aiemmista avioliitoista eronnut yhdysvaltalainen Wallis Simpson. Koska Britanniassa kuningas on kirkon päämies, ajateltiin että avioeron tai -eroja läpikäynyt ihminen tahraisi kirkon. Edward ja Wallis saivat arvonimikseen Windsorin herttua ja herttuatar.

Avioliiton pyhyyskäsityksestä on sittemmin päästy eroon. Keskeisenä tekijänä on ollut nykyinen kuningas Charles III. Britannia nyrjähti sijoiltaan, kun kruununprinssi erosi itse ensimmäisestä vaimostaan prinsessa Dianasta vuonna 1996 petettyään tätä Camilla Parker Bowlesin kanssa. Charles ja Camilla avioituivat vuonna 2005. Nykyään he ovat Britannian kuningas ja kuningatar.

Moni on arvioinut, että Kuningas Charlesin julkaisema tiedote veljeensä kohdistuvasta esitutkinnasta on kuningashuoneen tapa suojata itseään lisäkolhuilta. Niitä ainakin arvonimensä menettäneelle entiselle prinssille on mitä ilmeisimmin luvassa.

