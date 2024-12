Eagle S saapui Porvooseen

Eagle S -öljytankkeri on saapunut Porvoossa sijaitsevalle ankkuripaikalle, kertoo Helsingin poliisilaitos tiedotteessaan.

Poliisi saattoi tankkerin yhdessä muiden viranomaisten kanssa Svartbeckin sisäankkuripaikalle. Paikka sijaitsee Svartbäckfjärdenissä hieman Kilpilahden öljysatamasta etelään. Porvoon keskustaan ankkuripaikasta on matkaa noin 15 kilometriä.

Poliisin mukaan aluksen siirto sujui suunnitelmien mukaan.

Aiemmin alus oli pysähtyneenä lähellä Suomen aluevesirajaa Porkkalan edustalla. Alus saapui Porvooseen Merivartioston vartiolaiva Uiskon saattamana. Mukana oli myös luotsivene Ukko.

Marinetrafficin mukaan luotsivene Ukko on jo poistunut paikalta ja palannut Kilpilahden satamaan, mutta vartiolaiva Uisko on jäänyt Eagle S:n vierelle.

Eagle S:n epäillään katkaisseen joulupäivänä Suomen ja Viron välisen Estlink 2 -sähkökaapelin sekä vaurioittaneen useita muita datakaapeleita Suomenlahdella. Tekoa tutkitaan törkeänä tuhotyönä.

Keskusrikospoliisi on aiemmin ilmoitanut takavarikoivansa aluksen. Aluksen siirron tarkoituksena on ollut tarkoitus turvata esitutkinnan sujuvuus.

Poliisi kertoi aiemmin lauantaina, että aluksen ympärille on määrätty yhden merimailin mittainen eristysalue. Alue on eristetty viranomaisten oman operaatioturvallisuuden takia. Lisäksi Kilpilahden alueelle on määrätty lentokielto.