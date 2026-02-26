Verkkouutiset

Droonit runtelevat hyökkääjää, 786 kohdetta tuhottiin vuorokaudessa

Rajut taistelut jatkuvat Ukrainan rintamalla.
Droonisuojilla varustettu Venäjän panssarivaunu Ukrainan rintamalla. / Zvezda
  • | Julkaistu 26.2.2026
  • 7:20
  • | Päivitetty 26.2.2026
  • 7:27

Ukrainan asevoimien miehittämättömien järjestelmien joukkojen (SBS) yksiköt tekivät tiistaina tehokkaita iskuja venäläisten asemiin rintamalla osuen ja tuhoten 786 viholliskohdetta.

SBS kertoo asiasta Telegramissa. Yhteensä 300 hyökkääjän sotilaaseen osui. Heistä 167 eliminoitiin

Ukrainalaiset droonien lennättäjät tuhosivat lisäksi muun muassa 30 vihollisen droonien laukaisupistettä, yhden taistelupanssarivaunun, kuusi tykistöjärjestelmää, 22 ajoneuvoa, kolme moottoripyörää ja 82 miehittämätöntä ilma-alusta.

– Helmikuun aikana (1.–24. helmikuuta) tuhottiin/osuttiin yhteensä 22 938 kohteeseen, johon lukeutuu 7 066 vihollisen sotilasta.

Droonit ovat muuttaneet Ukrainan sodan taistelukentän. Niin kutsuttu tappoalue ulottuu 20 kilometrin etäisyydelle rintamalinjasta molempiin suuntiin. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

Pitkän kantaman tiedusteludroonit pystyvät havaitsemaan pienimmänkin liikkeen, minkä jälkeen pommittajadroonit tai FPV-räjähdedroonit hyökkäävät niitä vastaan.

