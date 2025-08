Droonit piinasivat asukkaita – täsmäase räjäytti komentopisteen

Ukrainan ilmavoimat ilmoittaa iskeneensä venäläiseen droonioperaattorien ryhmään, joka oli terrorisoinut siviileitä Hersonin alueella.

Dneprin länsipuolinen osa vapautettiin loppuvuodesta 2022 Ukrainan vastahyökkäyksellä. Venäläisjoukkojen asema kävi tukalaksi Hersonin kaupungissa, koska huoltoa ja vahvistuksia pystytiin kuljettamaan vain siltojen kautta. Dneprin varrella käytiin seuraavana vuonna jatkuvia taisteluita, mutta rintamatilanne hyytyi suurelta osin paikalleen.

Venäjän asevoimat on pyrkinyt tekemään alueen asukkaiden elämän mahdollisimman vaikeaksi jatkuvilla tykistö- ja drooni-iskuilla. Venäläiset ovat kehuneet avoimesti Telegram-kanavillaan ”metsästävänsä” ukrainalaissiviilejä ja kutsuneet harrastustaan ”droonisafariksi”.

Räjähdelennokkeja on jopa lennätetty tarkoituksella suoraan kohti lapsia. Ukrainan joukot ovat tehneet jatkuvasti vastaiskuja joen toisella puolella sijaitsevia venäläiskohteita vastaan.

Siviileitä vastaan hyökänneet venäläiset droonioperaattorit piileskelivät Dneprin itäpuolella sijaitsevan Oleshkin kaupungissa. Entiseen terveyskeskukseen oli lisäksi sijoitettu pataljoonan komentopiste.

Ukrainan julkaisemalla videolla näkyy, kuinka rakennus tuhottiin tarkalla täsmäiskulla.

Ukrainian tactical aviation delivered an airstrike on a group of Russian drone operators who had been terrorizing civilians in Kherson region. Their command post, located in the former public health building in occupied Oleshky, also housed a battalion-level command center. pic.twitter.com/Fcbyzp2yFa

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 5, 2025