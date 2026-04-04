Droonit aiheuttivat maaliskuussa 96 prosenttia Venäjän hurjista tappioista

– Ukraina raportoi yli 35 000 vahvistetusta venäläisten kokonaistappiosta maaliskuussa, ja droonit olivat vastuussa valtaosasta, presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi Euromaidan Pressin mukaan.

Drooneista on tullut keskeinen työkalu Ukrainan ja Venäjän sodassa, ja ne ovat mullistaneet sekä tiedustelu- että iskukykyä. Ukrainan joukot käyttävät erilaisia ​​miehittämättömiä järjestelmiä vihollisen asemien paikantamiseen ja kohdistamiseen, huoltolinjojen valvontaan ja arvokkaiden kohteiden tarkkaan iskemiseen.

Ajan myötä droonit ovat mahdollistaneet, että Ukraina aiheuttaa suhteettomia tappioita Venäjän joukoille, häiritsee logistiikkaa ja heikentää ilmapuolustusta. Nämä tekevät niistä keskeisen tekijän taistelukentän dynamiikassa.

Sekä pienet tiedusteludroonit että suuremmat aseelliset järjestelmät toimivat nyt etulinjoilla tukien sekä tavanomaisia ​​joukkoja että erikoisyksiköitä.

Zelenskyin lausunnon mukaan 33 988 venäläissotilasta – noin 96 prosentissa kaikista uhreista – kuoli tai haavoittui vakavasti ukrainalaisten drooni-iskujen seurauksena, kun taas 1 363 menehtyi tykistö- ja muissa hyökkäyksissä. Zelenskyin mukaan jokainen tapaus on dokumentoitu videomateriaalilla.

Puolustusministeri Mykhailo Fedorov raportoi presidentille kaikkien etulinjan yksiköiden varmennetut tiedot ja antoi yksityiskohtaiset laskelmat uhreista ja tuhotusta kalustosta. Zelenskyin mukaan nämä operaatiot ovat estäneet Venäjän joukkoja hallitsemasta taistelukenttää.

Maaliskuussa myös Venäjän ilmapuolustus kärsi suuria tappioita, sillä 274 järjestelmää tuhoutui, ja huoltovarastoille ja logistiikkaverkostoille aiheutui merkittäviä vahinkoja. Puolustusministeriö ja asevoimat aikovat julkaista myöhemmin täydellisen julkisen raportin maaliskuun operaatioista.