Droonihäirintä lisääntyy Euroopassa, uusi torjunta jo rakenteilla

Venäläisten droonien epäillyt ilmatilanloukkaukset ovat pakottaneet Euroopan maat etsimään uusia keinoja suojella ilmatilaansa. Asiasta kertoo yhdysvaltalainen Washington Post.
Droonit ovat pakottaneet eurooppalaisia maita muun muassa sulkemaan lentokenttiä. Puolassa drone-lennokkeja on jopa ammuttu alas.
Tällä hetkellä etenkin Puolassa ja Tanskassa etsitään uusia ratkaisuja hybridiuhkien torjumiseksi. Tanska aikoo rakentaa tutkia strategisiin kohteisiin uhkien tunnistamiseksi. Myös Ruotsi on ilmoittanut mittavasta investoinnista uusiin droonientorjuntajärjestelmiin.
– Droonimuuri ymmärretään ehkä parhaiten puolustuksena Venäjän rajalla, mutta yhtä tärkeää on syväpuolustus, sanoo tanskalaisen Sky-Watchin puolustusohjelmien varajohtaja Hans-Christian Mathiesen WSJ:lle.
Uusiin hybridiuhkiin varautuminen koskettaa myös siviiliväestöä. WSJ:n mukaan Puolassa järjestetään ensiapukursseja, joiden sisältöön kuuluu myös drooniuhilta suojautuminen.
– Joskus sinua vastaan hyökätään, ja silloin sinun on kyettävä puolustamaan kansaasi, puolalaisen Wyrykin kylän pormestari Bernard Blaszcuk sanoo.
Drooneilla tehtävä häirintä on lisääntynyt Euroopassa viime aikoina. Vaikka droonien alkuperästä ei aina ole luotettavaa tietoa, niiden on yleisesti epäilty olevan kytköksissä Venäjään.