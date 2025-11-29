Droonien käytössä tapahtui rintamalla suuri muutos

Venäjän droonisodankäynnissä on tapahtunut silmiinpistävä muutos, arvioi Yhdysvaltojen asevoimien sotilasakatemian West Pointin apulaisprofessori Vikram Mittal Forbes-lehden artikkelissaan. Insinööri ja reservin everstiluutnantti Mittal on ilmasodankäynnin asiantuntija.

Ukrainan kaltaisissa näännytyssodissa keskeistä on aseiden saaminen rintamalle, Mittal kirjoittaa. Sodat suosivat sitä osapuolta, joka parhaiten pystyy turvaamaan etulinjan asetoimitukset. Ukrainassa kriittiseen rooliin ovat nousseet droonit. Sekä Ukraina että Venäjä ovat sodan aikana käyttäneet iskuissaan etenkin videolinkin avulla ohjattavia itsemurhadrooneja, jotka ovat Mittalin mukaan sekä halpoja sekä tappavia.

Venäjä on kuitenkin alkanut siirtyä itsemurhadrooneista uudelleenkäytettäviin drooneihin, asiantuntija toteaa. Muutos on tapahtunut olosuhteiden pakosta, droonien suuren menekin ja toimitusketjujen vaikeuksien sanelemana. Venäjä käyttää nyt uudelleenkäytettäviä drooneja niin hyökkäyksissä kuin ilmatorjunnassa, Mittal kirjoittaa.

Venäjän asevoimat on videoillaan esitellyt muun muassa häirintää kestävää Yönoita-droonia, joka pystyy pudottamaan kohteeseensa useamman kranaatin ja lentämään takaisin. Yönoidan lentoaika on venäläisten mukaan 40 minuuttia. Yönoitaa pienempi on Bulldog 13-nelikopteri, jonka elektronista häirintää kestävä ohjaus myös mahdollistaa uudelleenkäytön.

Venäjän uusissa drooneissa on Mittalin mukaan loppujen lopuksi kyse resursseista. Venäjän joukot tarvitsevat yhä kehittyneempiä droonijärjestelmiä, mutta Venäjä ei yksinkertaisesti pysty tuottamaan liukuhihnalta kalliita sensoreita ja prosessoreita. Lännen pakotteet ovat iskeneet Venäjän toimitusketjuihin, ja hyökkääjä on nyt kriittisten komponenttien saamisessa riippuvainen etenkin Kiinasta.

– Samaan aikaan Ukrainan iskut Venäjän droonitehtaisiin ovat häirinneet kotimaista valmistusta. Näistä syistä kertakäyttöisten droonien valmistaminen tuhannen kilometrin pituisen rintamalinjan tarpeisiin on käynyt vaikeaksi. Siirtyminen uudelleenkäytettäviin drooneihin on siten sekä käytännöllinen että taloudellinen välttämättömyys, Mittal kirjoittaa.

Myös Ukraina voi kohta siirtyä uudelleenkäytettäviin drooneihin, Mittal pohtii, sillä maa painii osittain samojen ongelmien kanssa kuin Venäjä. Varmaa on kuitenkin se, että droonisodankäynti tulee jatkossakin kehittymään Ukrainan rintamalla, asiantuntija päättää.