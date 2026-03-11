Drooni lensi hiekkarannan yli – F-16-hävittäjä laukaisi ohjuksen

Useat Lähi-idän maat ovat torjuneet maaliskuun aikana Iranin laukaisemia ohjuksia ja räjähdedrooneja. Teheranin hallinto aloitti laajamittaiset vastatoimet Yhdysvaltain ja Israelin sotilasoperaatioon ja on uhannut Hormuzinsalmen läpi kulkevia öljykuljetuksia.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on puolestaan sanonut kiihdyttävänsä iskuja entisestään, jos Iran toteuttaa uhkauksensa. Trumpin sosiaalisen median päivitys laski tiistaina raakaöljyn barrelihintaa eli rauhoitti markkinoita ainakin osittain.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kirjoittaa X:ssä maan jatkavan ilmahyökkäyksiä ja sanoo tavoitteena olevan nykyisen ”tyrannihallinnon” kaatamisen.

Iran on laukaissut viimeisen viikon aikana satoja drooneja ja ohjuksia Arabiemiraatteihin, Saudi-Arabiaan, Qatariin, Kuwaitiin, Bahrainiin ja Omaniin. Iskuja on torjuttu muun muassa Israelin, Jordanian, Irakin ja Kyproksen ilmatilassa. Yksi ballistinen ohjus torjuttiin myös Turkin yllä.

Sosiaalisessa mediassa julkaistu video kuvastaa viimeaikaisia torjuntatehtäviä. Drooneja on pudotettu ilmatorjuntajärjestelmien lisäksi myös eri maiden ilmavoimien hävittäjillä.

Videolla näkyy, kuinka Iranin Shahed-136-räjähdelennokki lentää Dubain al-Mamzarin rannan yli matalalla. Sama malli on ollut laajassa käytössä Ukrainan sodassa, ja sen tunnistaa siipien muodosta ja potkurin äänestä.

Shahed-136-räjähdedrooni hiekkarannan yllä. / X

Vain hetkeä myöhemmin paikalle ilmestyi Arabiemiraattien F-16E-hävittäjä, joka laukaisi ilmataisteluohjuksen kohti iranilaista droonia.

Ihmiset seurasivat koneen ylilentoa sen kaartaessa rannan jälkeen oikealle. Avointen lähteiden analyytikkojen mukaan F-16-hävittäjä laukaisi lämpöhakuisen AIM-9 Sidewinder -ohjuksen vajaan kuuden kilometrin päässä Dubain kansainvälisestä lentoasemasta.