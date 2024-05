”Drago” pidätteli Venäjän Spetsnaz-erikoisjoukkoa 16 tunnin helvetissä

The Times -lehden sotakirjeenvaihtaja Maxim Tucker kertoo tavanneensa Harkovan kaupungissa Ukrainan sotilastiedustelun (GUR) erikoisjoukkoyksikkö Krakenin upseerin. Drago-nimeä käyttävälle upseerille myönnettiin mitali urheudesta hänen pidäteltyään venäläisiä 16 tuntia Krasnen kylässä Harkovan alueen pohjoisosassa.

Venäjän Spetsnaz-erikoisjoukkojen sotilaat olivat hiipineet Dragon yksikön selustaan.

– Oli nähtävissä, kuinka ammattimaisesti ja koordinoidusti he (venäläiset) toimivat; se oli korkeatasoista touhua. Heillä oli uusimmat Kalashnikovit ja pimeänäkölaitteet. He suojasivat liikkumistaan tarkalla tulella, Drago kertoo The Timesille.

Haastattelun aikana Drago oli toipumassa aivotärähdyksestä ja toisen asteen palovammoista Krakenin päämajassa pommitetussa Harkovan kaupungissa. The Times kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

Venäjä aloitti uuden hyökkäyksen Harkovan alueen pohjoisosissa 10. toukokuuta.

Drago miehineen oli seurannut venäläisten joukkojen kerääntymistä rajalle huhtikuusta lähtien. He eivät voineet kuitenkaan iskeä hyökkääjän huolto- ja ammusvarikoille, koska USA on kieltänyt amerikkalaisten ohjusten käytön Venäjän alueella.

– Meidän piti odottaa, että he ylittävät rajan, Drago kertoo.

Kun venäläiset lopulta hyökkäsivät rajan yli, Dragon yksikkö aloitti taistelut hyökkääjää vastaan. Alueelle oli siirretty myös muita Ukrainan erikoisjoukkoja Donbasin alueelta.

Tästä seurasi päivän mittainen tulitaistelu venäläisten ja ukrainalaisten välillä Krasnen kylässä.

Dragon yksikön kerrotaan erikoistuneen toimintaan yöllä. Joukko taistelee Ukrainan sotilastiedustelun alaisuudessa.

In Kharkiv for @thetimes, I encountered an astonishing act of heroism by ‘Drago’ (L), a 24 yr-old special forces officer in Ukraine’s Kraken Detachment. He was awarded a medal for valour for extraordinary actions while holding the Russians for 16 hours at the village of Krasne… pic.twitter.com/h6R6sKx5Xs

— Maxim Tucker (@MaxRTucker) May 29, 2024