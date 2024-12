Donald Trumpin valinta piristi USA:n pörssiä – ”Markkinat tietävät, mihin asemoitua”

Yhdysvaltain pörssit, Dow Jones ja S&P 500, ovat olleet nousussa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidenttivaalien tulos selvisi marraskuun alussa.

Dow Jones on ollut selkeästi koholla ja arvopaperimarkkinoilla on ollut iloista pöhinää. Kaikki ei johdu pelkästään siitä, että Donald Trump voitti presidentinvaalit.

– On hyvin tyypillistä, että ennen Yhdysvaltain vaaleja osakemarkkinoilla on vähän epävarmuutta, ja vaalien jälkeen osakemarkkinat lähtevät nousuun riippumatta siitä, kuka voittaa vaalit. Vaalien jälkeen markkinat tietävät, mihin asemoitua. Suunnalla ei ole väliä, kun vaan tiedetään, mikä suunta on, sanoo OP:n pääanalyytikko Antti Saari Verkkouutisille.

– Yleisesti ottaen talous piristyy vaalien jälkeen. Yritykset uskaltava investoida ja ihmiset uskaltavat taas kuluttaa, ja tässähän on nähty heti, että esimerkiksi kuluttajaluottamusluvut ovat nousseet heti vaalien jälkeen, kun vaalien aiheuttama epävarmuus on poistunut. Tässä on paljon ihan yleistä vaalien jälkeistä pöhinääkin.

Osa arvopaperimarkkinoiden hyvästä tuloksesta on seurausta myös siitä, että Trump oli pörssiyhtiöille mieluinen valinta Yhdysvaltojen johtoon.

– Osa on myös Trumpin valinnan ansiota. Tilanne näyttäytyy hyvin erinäköisenä eurooppalaisille ja amerikkalaisille yrityksille. Amerikkalaisille yrityksille tämä tarjoaa enemmän mahdollisuuksia. Trumpin politiikka on aika yritysmyönteistä. Hän on luvannut keventää veroja ja sääntelyä. Sen pitäisi tukea ennen kaikkea pienyhtiötkenttää, Saari sanoo.

– Tullitkin ovat ensisijaisesti hyvä amerikkalaisyhtiöille, koska useimmista maista Yhdysvaltoihin viedään enemmän tavaraa kuin niistä tuodaan tavaraa. Yhtiöt ehkä näkevät niin, että niiden kilpailuasetelma jenkkimarkkinoilla paranee, jos tulleja asetetaan, mutta hävittävää muilla markkinoilla on vähemmän.

Markkinoilla pienet riskit

Elokuussa markkinat menivät sekaisin, kun Yhdysvaltojen työllisyysluvut tarjosivat negatiivisen yllätyksen. Silloin puhuttiin jopa taantuman uhasta. Saari näkee Yhdysvaltojen talouskehityksen vahvana.

– Riskiä lieventää aika voimakkaasti se, että yleensä jos taantumaan mennään, niin nimenomaan teollisuus on se, joka talouden taantumaan ajaa. Nyt teollisuus on ollut jo kaksi vuotta Yhdysvalloissa ja globaalisti hyvin heikossa vireessä. Se on jo pohjalla. En näe, että talous menisi taantumaan, Saari sanoo.

Veronkevennykset ja sääntelyn keventäminen ovat keskeisiä Trumpin vaalilupauksia ja talouskasvun ajureita. Tullitkaan eivät todennäköisesti suuremmin osu Yhdysvaltain talouskasvuun. Saari kuitenkin näkee pienoisen riskin Trumpin puheissa maahanmuutosta.

– Mielestäni isoin riski Trumpin politiikassa liittyy maahanmuuttoon. Jos hän todella aikoo, isossa mittakaavassa karkottaa laittomasti maassa olevia. Sillä voi olla iso vaikutus inflaatioon, koska Yhdysvalloissa on tällä hetkelläkin aika kova työvoiman tarve. Työttömyysaste on hyvin alhainen ja on aloja, joilla paperittomat on keskeisessä roolissa. Heillä on selkeä rooli amerikkalaisessa yhteiskunnassa, vaikka he ovatkin maassa laittomasti, Saari sanoo.

Saari kuitenkin muistuttaa, että kun Trump voi pitää kovaa ääntä toimistaan, mutta voi vetäytyä osasta toimistaan.

Trumpin valinta on hyvä uutinen amerikkalaisille pörssiyhtiöille. Aivan varma Saari ei ole siitä, että onko Trumpin politiikka yhtä suosiollinen tavalliselle amerikkalaiselle.

– Trump tuo positiivisia uutisia pörssiin. Onko se positiivista talouskehitykselle, niin se on kaksipiippuinen juttu. Jos asetetaan tulleja, niin yleensä se on joltain pois ja se voi näkyä esimerkiksi amerikkalaisen kuluttajan lompakossa, Antti Saari toteaa.