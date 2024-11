Donald Trumpin ministerin karmea tausta: Menetti 658 työntekijäänsä terrori-iskussa

Yhdysvaltain tuleva presidentti Donald Trump on kertonut nimittävänsä Howard Lutnickin, 63, kauppaministeriksi.

Lutnick on amerikkalainen liikemies ja miljardööri, joka työskentelee rahoitusyhtiö Cantor Fitzgeraldin toimitusjohtajana.

Tulevalla kauppaministerillä on taustallaan suuri tragedia.

Kun terroristit iskivät lentokoneilla New Yorkin World Trade Centeriin 11. syyskuuta 2001, Lutnick oli viemässä poikaansa ensimmäiselle päivälle päiväkotiin. Jonain toisena päivänä hän olisi ollut Cantor Fitzgeraldin toimistossa, joka sijaitsi WTC:n pilvenpiirtäjässä juuri törmäyskohdan yläpuolella.

Lutnick selviytyi poikansa ensimmäisen päiväkotipäivän takia, mutta hän menetti 658 työntekijäänsä terrori-iskussa. Uhrien joukossa oli myös hänen veljensä.

Lutnick onnistui pelastamaan rahoitusyhtiönsä, joka kukoistaa yhä tänä päivänä.

Hän päätti myös omistautua hyväntekeväisyystyöhön perustamalla rahaston, joka auttaa muun muassa 9/11 -terrori-iskun uhrien läheisiä ja luonnonkatastrofien uhreja.

Hänen rahoitusyhtiönsä on ohjannut 25 prosenttia voitoista hyväntekeväisyyteen, joka tarkoittaa satoja miljoonia dollareita. Pelkästään 9/11-iskun uhrien perheille hän on jakanut 180 miljoonalla dollarilla apua.

NEW: Donald Trump is expected to pick Cantor Fitzgerald CEO Howard Lutnick as Commerce Secretary, according to Punchbowl.

Here is Lutnick blowing the minds of CNBC hosts as he explained how Trump will use tariffs as a negotiation tactic.

Lutnick lost 658 employees in the… pic.twitter.com/6Aalo2mKQv

— Collin Rugg (@CollinRugg) November 19, 2024