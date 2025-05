Donald Trumpin hallinnolle takaisku

Liittovaltion tuomari on estänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinnon pyrkimykset hajottaa opetusministeriö, uutisoi muun muassa Wall Street Journal.

Tuomari totesi perusteluissa, että opetusministeriön leikkaukset ovat jo heikentäneet koulutustutkimusta, kansalaisoikeuksien täytäntöönpanoa ja taloudellisen avun tukea.

– Tätä tuomioistuinta ei voida pyytää peittämään silmiään, kun osaston työntekijöitä irtisanotaan jatkuvasti ja yksiköitä siirretään pois, kunnes osastosta tulee oma kuorensa, kirjoitti Yhdysvaltain piirituomari Myong Joun Bostonissa.

Torstain päätös määräsi hallinnon palauttamaan irtisanotut ministeriön työntekijät ja kielsi sitä panemasta toimeen Trumpin toimeenpanomääräystä, joka käski opetusministeri Linda McMahonia purkamaan ministeriön.

Trumpin hallinto on kokenut viime aikoina muitakin oikeudellisia takaiskuja, muistuttaa WSJ. Viime kuussa Marylandin ja New Hampshiren tuomarit estivät McMahonin pyrkimyksen lopettaa niin sanotut DEI-ohjelmat (monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuusohjelmat) kouluissa.

– Jälleen kerran äärivasemmistolainen tuomari on dramaattisesti ylittänyt valtansa puolueellisten kantajien valituksen perusteella ja antanut laillisista yrityksistä huolimatta kieltomääräyksen tehdä opetusministeriöstä tehokkaampi ja toimivampi. Hallitus valittaa, totesi opetusministeriön tiedottaja Madi Biedermann WSJ:n mukaan.

Virkaan astuttuaan Trump on tarmokkaasti pyrkinyt supistamaan opetusministeriötä, joka on jo ennestään pienin ministeritason virasto. Maaliskuussa McMahon sanoi, että työvoimaa on vähennetty lähes puoleen muun muassa irtisanomisilla.