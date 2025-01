Donald Trumpilta ”shokkiterapiaa” hallinnolle: Virastot kaaoksessa

Yhdysvaltain liittovaltion virastot ovat olleet monin paikoin hämmennyksen tilassa, kun maanantaina presidenttinä aloittanut Donald Trump on ensimmäisinä päivinä antanut asetuksia, joilla on torpattu virastojen rutiinitoimintoja.

The Wall Street Journalin mukaan esimerkiksi liikennevirasto sulki väliaikaisesti tiehankkeiden tietokonejärjestelmän, terveysvirastot karsivat ulkoista viestintää ja useissa virastoissa on jäädytetty rekrytointeja.

Vaikka häiriöt eivät ole harvinaisia ​​presidentin vaihdoksen alkuaikoina, eräät pitkäaikaiset liittovaltion työntekijät sanoivat WSJ:lle, että kaaos näytti tällä viikolla äärimmäisemmältä johtuen väistyvän ja uuden hallinnon agendojen suurista eroista.

WSJ:n mukaan esimerkiksi terveysministeriön uusi johto keskeytti kaiken ulkoisen viestinnän terveysvirastoilta 1. helmikuuta asti. Elintarvike- ja lääkeviraston työntekijät selvensivät, että he voivat edelleen tiedottaa kriittisistä turvallisuusuhista.

WSJ kertoo kokousten, työmatkojen ja apurahojen perumisista eri virastoissa. Viestinnässä ja yhteydenpidossa tapahtuneita muutoksia uusi hallinto perustelee sillä, että viestintä on saatava linjaan presidentti Trumpin antamien uusien asetusten kanssa.

Trump muun muassa peruutti liittovaltion DEI-ohjelmat (monimuotoisuus-, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, inkluusio), joilla on tähdätty aliedustettujen tai syrjittyjen henkilöryhmien reilumpaan kohteluun.

Myös joitakin liittovaltion työtarjouksia on peruutettu, koska Valkoinen talo määräsi aiemmin tällä viikolla rekrytointikiellon. Valkoinen talo määräsi myös kaksi toimistoaan laatimaan suunnitelman liittovaltion työvoiman supistamiseksi.

Virastojen rekrytointikielto voi kestää jopa 90 päivää.

Virastoja työllistää myös Trumpin antama asetus edellisen presidentin Joe Bidenin kaudellaan antamien infrastruktuurilain sekä ilmastolain perusteella myönnettävien varojen jakamisen lopettamisesta.

Hallinto- ja budjettivirasto julkaisi tiistaina muistion, jossa täsmennettiin, että määräys kohdistuu vain sähköajoneuvoihin ja joihinkin muihin puhtaan energian teknologioihin liittyviin varoihin.

Inflaation vähentämislain (IRA) ja infrastruktuurirahastojen kautta on maksettu miljardeja dollareita puhtaan energian hankkeisiin, mutta miljardeja dollareita on edelleen käyttämättä. Varoja on luvattu yrityksille muun muassa lainasopimuksilla, jotka ovat oikeudellisesti sitovia, asiantuntijat sanoivat.

Ohjeistukset herättivät kaaosta myös liikenneministeriössä. Pian asetuksen antamisen jälkeen liittovaltion valtatiehallinnon virasto sulki tietokonejärjestelmän, joka on tukenut virkamiehiä liittovaltion tiehankkeiden varojen hallinnassa.