Donald Trumpilta porttikielto uutistoimistolle – taustalla kolme kiisteltyä sanaa

Yhdysvalloissa Valkoinen talo kertoi perjantaina epäävänsä uutistoimisto AP:n toimittajilta pääsyn presidentin työhuoneeseen ja lentokoneeseen. Eväys on voimassa toistaiseksi, eikä se koske valokuvaajia, kertoo CNN.

Porttikiellon taustalla vaikuttavat kolme painavaa ja kiistanalaista sanaa “Gulf of Mexico”. AP ei nimittäin ole suostunut kutsumaan Meksikonlahtea Amerikanlahdeksi vaikkakin presidentti Donald Trumpin toimeenpanomääräyksellä nimi muutettiin. Muutos koskee ennen kaikkea valtion virastoja ja virallisia dokumentteja, mutta kuitenkin myös esimerkiksi Google Maps-karttapalvelussa Meksikonlahti näkyy nykyään nimellä Amerikanlahti. Muu maailma ei ole muutosta kuitenkaan tunnustanut ja siten nimi säilyy ennallaan muun muassa Meksikossa.

Valkoisen talon varakansliapäällikkö Taylor Budowichin mukaan AP on ”sitoutunut väärään tietoon”.

– Vaikka perustuslain ensimmäinen lisäys mahdollistaa heidän vastuuttoman ja epärehellisen uutisointinsa, se ei tarkoita, että heillä olisi etuoikeus päästä vapaasti rajattuihin tiloihin, kuten presidentin virkahuoneeseen ja lentokoneeseen, hän toteaa julkaisussaan X- Viestipalvelussa.

AP ei ole vielä kommentoinut tilannetta tai antanut siitä tarkempaa lausuntoa. Tietojen mukaan oikeudellinen haaste olisi kuitenkin tekeillä.

– On vaikea keksiä selkeämpää tapausta näkökulmaan pohjaavasta syrjinnästä, toteaa eräs nimettömänä pysyttelevä AP:n työntekijä.

Lehdistöjoukon edustajan WHCA:n mukaan AP:n vastainen toiminta on ”oppikirjarikkomus”, joka on vastoin perustuslain ensimmäistä lisäystä. Samalla se on toimi sananvapautta ja sensuurin estämistä vastaan.