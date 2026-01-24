”Donald Trumpilla on jo mielessään Islanti”

Presidentti Donald Trumpin Grönlantiin kohdistuvat vaatimukset on nimekkään brittiläisen geopolitiikan asiantuntijan, professori Klaus Doddsin mukaan nähtävä osana laajempaa käännettä arktisen alueen strategisessa asemassa.

– Kylmän sodan jälkeen arktisesta alueesta oli tullut rauhan ja yhteistyön alue, olipa kyse sitten ympäristönsuojelusta, kestävästä kehityksestä tai alkuperäiskansojen kunnioittamisesta. Nyt tilanne on selvästi muuttunut täysin, pohjoisiin kysymyksiin erikoistunut Dodds sanoo ranskalaislehti l’Expressille.

Historiallisen murroksen taustalla vaikuttavat hänen mukaansa Venäjän aiempaa aggressiivisempi käytös, siitä seurannut Arktisen neuvoston luonteen muuttuminen ja kiihtyvä kilpailu luonnonvaroista.

Vakiintunutta asetelmaa horjuttavat osaltaan myös vaikutusvaltaansa vahvistava Kiina – ja nyt siis myös Donald Trump.

Geopolitiikan näkökulmasta ensimmäinen murtuma tapahtui, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, suuntautui kohti Kiinaa ja teki pesäeron Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan, Dodds toteaa.

Sen seurauksena Suomi ja Ruotsi liittyivät Natoon, jonka yhtenäisyyttä Trumpin hallinto aluevaatimuksineen horjuttaa nyt ennennäkemättömällä tavalla. Tämä merkitsee alkusoittoa koko maailmanjärjestyksen murrokselle.

– Jos Grönlanti, ”rauhanneuvosto” ja USA:n valta-aseman vahvistaminen läntisellä pallonpuoliskolla niputetaan yhteen, tämä on alkua maailmalle, jossa kolmella suurvallalla – Yhdysvalloilla, Venäjällä ja Kiinalla – on kullakin oma etupiirinsä. Eurooppa ja Afrikka sijoittuvat näiden kolmen vyöhykkeen väliin, Dodds sanoo.

– Trump tyrkyttää visiotaan uudesta maailmanjärjestyksestä, jossa ei tarvitse haaskata aikaa YK:n kansainvälisoikeudellisiin puitteisiin. YK on hänen silmissään vanha juttu. — Trump haluaa pystyä hoitamaan asioitaan joko neuvoston kautta, jonka puheenjohtajana hän toimii, tai huippukokousdiplomatian avulla. YK:ta hän käskee pian muuttamaan jonnekin muualle New Yorkista, Dodds ennustaa.

Grönlantiin liittyvissä vaatimuksissa on hänen mukaansa kyse viime kädessä Donald Trumpin egosta enemmän kuin mistään muusta.

– Trump painottaa, että kyse on kansallisesta turvallisuudesta ja läntisen pallonpuoliskon herruudesta. Hän viittaa ohjuspuolustukseen, Tanskan heikkouteen tai epäluotettavuuteen, Venäjän ja Kiinan aluksiin Grönlannin rannikolla sekä harvinaisten maametallien ja tärkeiden mineraalien kaltaisiin luonnonvaroihin. Tärkein tekijä on kuitenkin oikeastaan hänen egonsa. Trump haluaa olla mies, joka teki Amerikasta entistäkin suuremman ottamalla haltuun kolme kertaa Teksasin ja puolitoista kertaa Alaskan kokoisen alueen, Dodds toteaa.

Hän muistuttaa kylmän sodan aikaisesta dominoteoriasta.

– Sama analogia dominovaikutuksesta pätee myös tässä. Trumpilla on jo mielessään Islanti. Hän ei aio pysähtyä Grönlantiin. Britannialla ja Ranskalla on edelleen alueita läntisellä pallonpuoliskolla. Kuka sanoo, ettei Trump jonain päivänä julistaisi, että ”tarvitsemme Saint-Pierre-et-Miquelonin – olen kyllästynyt olemaan kiltti”? Se on Trumpin doktriini: eurooppalaisten ajaminen pois läntiseltä pallonpuoliskolta.