Donald Trump: USA vie Iranin uraanin tavalla tai toisella

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi CNN:n mukaan, että Yhdysvallat hankkisi Iranin rikastetun uraanin varastot tavalla tai toisella. Hän varoitti, että siirto voisi tapahtua ”paljon epäystävällisemmässä muodossa”, jos neuvottelut epäonnistuvat.

Aiemmin hän sanoi, että Iran on ”suostunut kaikkeen” neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa, mukaan lukien yhteistyöhön rikastetun uraanin viemiseksi Yhdysvaltoihin.

– Ei. Ei joukkoja, Trump sanoi CBS:n haastattelussa, kun häneltä kysyttiin, vaatisiko tämä Yhdysvaltojen joukkoja Iraniin. Hän lisäsi, että ”menemme ja haemme sen heidän kanssaan, ja sitten otamme sen. Saamme sen, koska siihen mennessä meillä on sopimus, eikä ole tarvetta taistella, kun sopimus on olemassa.”

Myöhemmin Arizonassa hän toisti väitteen hahmotellessaan Iranin kanssa tehtävän mahdollisen sopimuksen pääkohtia.

– Yhdysvallat saa kaiken ydinpölyn. Tiedättekö, mitä ydinpöly on? Se oli sitä valkoista jauhemaista ainetta, jonka B2-pommittajamme loivat… Aioimme ottaa sen joka tapauksessa, hän sanoi ja lisäsi, ”mutta sen ottaminen, ottaminen sillä tavalla, on hieman vaarallisempaa”.

Trump on käyttänyt sanaa ”ydinpöly” viitatessaan Iranin korkeasti rikastettuun uraaniin, mutta se ei ole tunnettu termi ydinenergia-alalla.

Korkea iranilainen virkamies kutsui Trumpin väitteitä ”vaihtoehtoisiksi faktoiksi”. Virkamies kielsi, että Iran olisi suostunut lähettämään rikastettua uraanivarastoaan Yhdysvaltoihin.

Lähde hylkäsi myös Yhdysvaltain johtajan väitteen, että Iran oli suostunut lopettamaan uraanin rikastamisen toistaiseksi, sanoen, että Iran ”ei koskaan hyväksy” sitä, että se olisi ”poikkeus kansainvälisestä oikeudesta”. Lähde lisäsi, että rikastuskysymys oli yksi tärkeimmistä jäljellä olevista kiistoista osapuolten välillä.