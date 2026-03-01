”Donald Trump ylitti erittäin vaarallisen punaisen viivan”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ylittänyt ”erittäin vaarallisen punaisen viivan” tappamalla Iranin korkeimman johtajan Ali Khamenein, Iranin varaulkoministeri Saeed Khatibzadeh kertoi uutiskanava CNN:n haastattelussa.

Khatibzadehin mukaan monet shiialaiset kannattajat ympäri maailmaa reagoivat Khamenein tappamiseen.

– Tietenkin uskonnollisesta näkökulmasta hän oli suuri uskonnollinen johtaja, joten monet shiialaiset kannattajat ympäri (Lähi-idän) aluetta ja ympäri maailmaa reagoivat siihen. Ja tämä on hyvin ilmeistä, koska presidentti Trump ylitti erittäin vaarallisen punaisen viivan, Khatibzadeh sanoi.

– Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vastata, hän lisäsi.

Varaulkoministeri sanoi, että Iran oli ollut yhteydessä Persianlahden arabivaltioihin sulkeakseen Yhdysvaltain tukikohdat, joita Teheran pitää uhkana.

– Olemme olleet yhteydessä heidän kanssaan: joko sulkea ne amerikkalaiset tukikohdat, jotka jatkuvasti uhkaavat Irania ja käyttävät niitä jatkuvasti Iranin loukkaamiseen tai meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin vain vastata, hän totesi.

Khatibzadehin mukaan ”Iran ei voi tavoittaa Amerikan maaperää, joten meillä ei ole vaihtoehtoa hyökätä mihinkään Yhdysvaltojen lainkäyttövallan alaisuudessa olevaan tukikohtaan”.