Donald Trump uhkaa ennennäkemättömällä voimalla

Presidentti kirjoitti, että Yhdysvallat vastaa mahdollisiin kostotoimiin voimalla.

– Iran juuri ilmoitti, että he aikovat iskeä tänään erittäin kovaa, kovemmin kuin koskaan ennen, Donald Trump totesi sunnuntaina julkaistussa viestissään.

– Heidän on parempi olla tekemättä niin, koska jos he tekevät niin, me iskemme heihin voimalla, jota ei ole koskaan ennen nähty, hän lisäsi.

Yksi Iranin vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, korkeimman kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri vannoi ”puukottavansa” Amerikan sydämeen iskujen jälkeen, joissa kuoli Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei.

– Amerikkalaiset ovat puukottaneet Iranin kansaa sydämeen, ja me puukotamme heitä heidän sydämeensä, sanoi Ali Larijani CNN:n mukaan.

Hän lupasi lisäkostotoimia Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan ​​ja sanoi, että ”asevoimiemme reaktio on paljon voimakkaampi”.

– Heidän on tiedettävä, etteivät he voi vain iskeä ja häipyä, hän sanoi.

Larijani kertoi Iranin vakuuttaneen alueen johtajille, ettei se ole sodanhaluinen niiden kanssaan, vaan jatkaa iskuja amerikkalaisten tukikohtiin Lähi-idän maissa.