Verkkouutiset

Donald Trump uhkaa ennennäkemättömällä voimalla

Presidentti Donald Trump varoitti Irania jatkamasta kostotoimia.
Nainen pitelee presidentti Donald Trumpin kuvaa iranilaisen yhteisön jäsenten ja kannattajien juhliessa 28. helmikuuta 2026 Los Angelesissa, Kaliforniassa. AFP / LEHTIKUVA / MARIO TAMA
Nainen pitelee presidentti Donald Trumpin kuvaa iranilaisen yhteisön jäsenten ja kannattajien juhliessa 28. helmikuuta 2026 Los Angelesissa, Kaliforniassa. AFP / LEHTIKUVA / MARIO TAMA

Presidentti kirjoitti, että Yhdysvallat vastaa mahdollisiin kostotoimiin voimalla.

– Iran juuri ilmoitti, että he aikovat iskeä tänään erittäin kovaa, kovemmin kuin koskaan ennen, Donald Trump totesi sunnuntaina julkaistussa viestissään.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Heidän on parempi olla tekemättä niin, koska jos he tekevät niin, me iskemme heihin voimalla, jota ei ole koskaan ennen nähty, hän lisäsi.

Yksi Iranin vaikutusvaltaisimmista henkilöistä, korkeimman kansallisen turvallisuusneuvoston sihteeri vannoi ”puukottavansa” Amerikan sydämeen iskujen jälkeen, joissa kuoli Iranin korkein johtaja ajatollah Ali Khamenei.

– Amerikkalaiset ovat puukottaneet Iranin kansaa sydämeen, ja me puukotamme heitä heidän sydämeensä, sanoi Ali Larijani CNN:n mukaan.

Hän lupasi lisäkostotoimia Yhdysvaltoja ja Israelia vastaan ​​ja sanoi, että ”asevoimiemme reaktio on paljon voimakkaampi”.

Mainos - sisältö jatkuu alla

– Heidän on tiedettävä, etteivät he voi vain iskeä ja häipyä, hän sanoi.

Larijani kertoi Iranin vakuuttaneen alueen johtajille, ettei se ole sodanhaluinen niiden kanssaan, vaan jatkaa iskuja amerikkalaisten tukikohtiin Lähi-idän maissa.

Donald Trump: Tavoitteena on Iranin vapaus
Presidentti kehotti iranilaisia vaihtamaan maansa hallinnon.
Video näyttää, kuinka Israel tuhosi Iranin ohjuslavetin
Israelin puolustusvoimat jakoivat videon viestipalvelu X:ssä.
Väite Israelista: Iranin ydinohjelman johtaja ehkä jo surmattu
USA:n ja Israelin iskujen ensimmäisenä kohteena on ollut Iranin johto.
Mainos