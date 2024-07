Donald Trump: Tunsin luodin ihollani

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on julkaissut ensimmäisen viestinsä häneen kohdistuneen salamurhayrityksen jälkeen. Trump kertoo tunteneensa ammutun luodin ihollaan.

– Tiesin heti, että jokin oli vialla, sillä kuulin vihellyksen, laukaukset ja tunsin välittömästi luodin repivän ihoni läpi, Trump kirjoitti viestipalvelu Truth Socialissa.

Hän kertoo luodin lävistäneen hänen oikean korvansa yläosan. Trumpin mukaan tästä seurasi runsasta verenvuotoa.

Entinen presidentti Trump kiitti turvallisuusviranomaisia ”nopeasta reagoinnista ampumiseen.” Hän esitti myös surunvalittelunsa kampanjatilaisuudessa kuolleen sivullisen perheelle samoin kuin pahasti haavoittuneen henkilön perheelle.

– On uskomatonta, että tällainen teko voi tapahtua maassamme, Trump totesi.

First public statement from President Trump following his attempted assassination today in Pennsylvania: pic.twitter.com/PxY422kD1w

— Patrick Fox (@RealCynicalFox) July 14, 2024