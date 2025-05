Donald Trump syyttää nyt Kremliä sodasta

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on myöntänyt, että Venäjä on vastuussa Ukrainan sodasta, ja kyseessä olevan ”täysmittainen hyökkäys”, kertoo brittilehti The Telegraph perustuen käsiinsä saamaan vuodettuun tietoon Yhdysvaltojen ja Ukrainan solmiman mineraalisopimuksen sisällöstä ja sanavalinnoista.

– Yhdysvallat on antanut merkittävää taloudellista ja materiaalista tukea Ukrainalle Venäjän täysimittaisesta hyökkäyksestä lähtien, sopimuksessa todetaan.

The Telegraphin mukaan sopimuksessa käytettyjä sanavalintoja voidaan pitää merkittävänä voittona Ukrainalle. Yhdysvaltain hallinto on aiemmin kutsunut Ukrainan sotaa Venäjän ja Ukrainan väliseksi konfliktiksi ja kieltäytynyt syyttämästä Venäjää. Ukrainaa taas on syytetty jopa provokaatiosta.

Yhdysvaltojen ja Ukrainan solmiman mineraalisopimuksen myötä Yhdysvallat saa osan Ukrainan mineraali- ja energiavarojen myynnistä saatavista voitoista. Samalla Yhdysvalloilla on taloudellinen kannustin jatkaa Ukrainan puolustukseen ja jälleenrakennukseen panostamista. Sopimusta ei käytetä Ukrainan Nato-hakemuksen esteenä.