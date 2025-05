USA ja Ukraina allekirjoittivat mineraalisopimuksen

Yhdysvallat ja Ukraina solmivat mineraalisopimuksen, jonka myötä Yhdysvallat saa osan Ukrainan mineraali- ja energiavarojen myynnistä saatavista voitoista. Ukrainan ensimmäinen varapääministeri Julija Svyrydenko ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent allekirjoittivat sopimuksen Washingtonissa. Aiheesta kertoo BBC.

Mineraalisopimus oli alun perin määrä allekirjoittaa tämän vuoden helmikuussa, mutta se peruuntui Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin kiivaan sananvaihdon jälkeen Zelenskyin vierailulla Valkoisessa talossa.

Neuvotteluratkaisu syntyi lopulta päivien sisällä Trumpin ja Zelenskyin tavattua paavi Franciscuksen hautajaisten yhteydessä viime viikon lauantaina Vatikaanissa.

Sopimuksen tarkoituksena on tarjota Yhdysvalloille taloudellinen kannustin jatkaa Ukrainan puolustukseen investoimista sekä tukea maan jälleenrakennusta. Siihen sisältyy myös sijoitusrahaston perustaminen, minkä tarkoituksena on edistää Ukrainan talouden elpymistä sodasta.

Svyrydenkon mukaan uusi rahasto houkuttelee kansainvälisiä investointeja Ukrainaan. Hän kertoo valtioiden välisen sopimus kattavan mineraali-, öljy- ja kaasuhankkeita, mutta luonnonvarat säilyvät jatkossakin Ukrainan omistuksessa.

Valtiovarainministeri Bessent sanoi eilen keskiviikkona julkaistussa tiedotteessa Yhdysvaltojen olevan sitoutunut auttamaan sodan lopettamisessa. Lisäksi Yhdysvallat haluaa alueelle kestävän rauhan sekä taata Ukrainan vaurastumisen, valtiovarainministeri sanoo.

Bessentin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen sopimus on viesti Venäjälle siitä, että presidentti Donald Trumpin hallinto on sitoutunut rauhanprosessi, jonka keskiössä on vapaa, suvereeni ja vauras Ukraina pitkällä aikavälillä.

Niin Yhdysvaltojen kuin Ukrainan hallitus odottavat innolla tämän historiallisen talouskumppanuuden toteuttamista, Bessent sanoo.

– Ja selvyyden vuoksi, yksikään valtio tai henkilö, joka rahoitti tai toimitti Venäjälle sotakoneistoa, ei saa hyötyä Ukrainan jälleenrakennuksesta, valtiovarainministeri huomauttaa.

Ukrainalla uskotaan olevan laajat varannot muun muassa grafiittia, titaania sekä litiumia. Näitä mineraaleja hyödynnetään esimerkiksi uusiutuvan energian tuotannossa, sotilasteknologiassa sekä infrastruktuurissa.