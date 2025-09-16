Donald Trump painostaa keskuspankin koronlaskuun, ekonomisti arvioi

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve System eli Fed pitää korkokokouksen keskiviikkona. OP-ryhmän seniorimarkkinaekonomistin Jari Hännikäisen mukaan kokouksesta on tulossa erittäin kiinnostava ja potentiaalisesti markkinasentimenttiä pysyvämmin ohjaava tapahtuma.

Korkokokouksen odotetaan palauttavan keskuspankin koronlaskujen polulle alkuvuoden tarkkailulinjan jälkeen, mutta tulevien koronlaskujen aikatauluun, suuruuteen ja mittakaavaan liittyy merkittäviä kysymysmerkkejä.

Fed on Hännikäisen mukaan nyt tukalassa raossa, sillä inflaatio- ja työllisyystavoitteet vetävät keskuspankkia vastakkaisiin suuntiin. Työmarkkinoiden heikkeneminen puoltaa korkoruuvin löysäämistä, mutta toisaalta yhä tavoitetason yläpuolella junnaava inflaatio rajoittaa Fedin liikkumavaraa. Lisäksi presidentti Donald Trump hiillostaa ankarasti keskuspankkia vaatien merkittävää korkojen laskua.

– Ennakoimme Fedin palaavan koronlaskujen polulle ja laskevan ohjauskorkoaan maltillisesti 0,25 prosenttiyksiköllä 4,00-4,25 prosentin vaihteluväliin työmarkkinoiden heikkenemiseen vedoten. Isompaa 0,5 prosenttiyksikön koronlaskua ei voida täysin poissulkea, mutta arvioimme keskuspankin haluavan lähteä liikkeelle maltillisella koronlaskulla, jottei korkoliike vaikuta paniikkitoimelta ja saa markkinoita huolestumaan talouden tilasta, Jari Hännikäinen kommentoi tiedotteessa.

– Korkomarkkinat hinnoittelevat 0,25 prosenttiyksikön koronlaskun täysimääräisesti, mutta isompi 0,5 prosenttiyksikön liike saa vain muutaman prosentin todennäköisyyden, hän jatkaa.

Keskuspankin äänestyspäätös on ekonomistin mukaan tarkan syynin alla. Edeltävässä heinäkuun kokouksessa kaksi jäsentä äänesti poikkeuksellisesti korkopäätöstä vastaan ja jäsenistö tulee tälläkin kertaa todennäköisesti olemaan erimielinen tarvittavasta koronlaskusta.

– Keskuspankin rahapolitiikkalausunnosta, pääjohtaja Jerome Powellin kommenteista sekä päivitettävistä korkoindikaatioista haetaan selvyyttä loppusyksyn askeliin. Rahapolitiikkalausunto tulee huomioimaan työmarkkinoiden pehmenemisen, mutta arvioimme Powellin jättävän tietoisesti tulevien toimien ajankohdan ja mittakaavan avoimiksi. Ympäripyöreää retoriikkaa puoltaa myös jäsenistön sisäiset näkemyserot koronlaskutarpeesta sekä halu saada lisätietoja talouden kehityksestä ennen seuraavien askelien ottamista.

Monet jäsenet ovat arvioineet nykyisen korkotason oleva lievästi taloutta kiristävällä tasolla vihjaten maltillisen koronlaskusyklin suuntaan ja on kiinnostavaa kuulla, toistaako Powell tämän arvion lehdistötilaisuudessa.

– Ennakoimme keskuspankin antavan jatkossa kasvavissa määrin painoarvoa työmarkkinatilanteelle ja odotamme seuraavaa 0,25 prosenttiyksikön koronlaskua joulukuun kokouksessa.