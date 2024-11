Donald Trump niskan päällä äänten laskennassa

Yhdysvaltain presidentinvaalitaistosta on tulossa odotetun tiukka.

Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump johtaa kello 5 Suomen aikaa ääntenlaskentaa, kun 25 osavaltion voittaja on tiedossa. Trump on saamassa taakseen ainakin 19 osavaltion valitsijamiehet, yhteensä 195 kappaletta.

Demokraattien Kamala Harrisilla on takanaan tällä hetkellä 91 vahvistettua valitsijamiestä.

Presidentinvaalien voittoon tarvitaan 270 valitsijamiestä.

Vahvistettujen osavaltioiden tuloksissa ei ole nähty suuria yllätyksiä.

Trumpin kannalta merkittävää oli, että hän saavutti nopean ja selvän voiton Floridan osavaltiossa. Kun noin 90 prosenttia Floridan äänistä on laskettu, johtaa Trump Harrisia Floridassa lukemin 56-43. Floridasta Trump saa 30 valitsijamiestä.

Kaikkien vaa’ankieliosavaltioiden tulokset ovat edelleen auki. Vaa’ankieliosavaltioita ovat Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pohjois-Carolina, Pennsylvania ja Wisconsin. Niissä on jaossa yhteensä 93 valitsijamiestä.

Kaikkien vaa’ankieliosavaltioiden vaalihuoneistot ovat sulkeutuneet kello 5 mennessä Suomen aikaa.

Georgiassa noin 80 prosenttia äänistä on laskettu. Trump on ääntenlaskennan johdossa lukemin 52-47.

Pohjois-Carolinassa noin 70 prosenttia äänistä on laskettu ja myös siellä Trump johtaa Harrisia lukemin 52-47.

Pennsylvaniassa noin 50 prosenttia äänistä on laskettu. Trump on johdossa tässä jopa vaalien ratkaisijaksi povatussa osavaltiossa 50-49.

Michiganissa äänistä on laskettu vasta noin 17 prosenttia. Harris on tällä hetkellä johdossa lukemin 51-47.

Wisconsinissa Harris johtaa myös lukemin 50-48, kun äänistä on laskettu noin 40 prosenttia.

Arizonassa äänistä on laskettu noin 50 prosenttia ja tilanne on todella tiukka: Trump on niukassa johdossa 49,7-49,5.

Toistaiseksi suurin yllätys on tapahtumassa Virginian osavaltiossa, joka oli etukäteen laskettu Harrisille. Kamppailu osavaltion voitosta on kuitenkin todella tiukka. Kun äänistä on laskettu vajaat 70 prosenttia, Harris johtaa Trumpia noin prosenttiyksikön erolla. Äänissä tämä tarkoittaa noin 40000 äänen eroa. Trump oli välillä myös johdossa.

New York Timesin ennusteen mukaan presidenttikisa on kallistumassa Trumpin voitoksi. Kello 5.25 Suomen aikaan NY arvioi Trumpin voittomahdollisuuksiksi 82 prosenttia.

Uutinen päivittyy