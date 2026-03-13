Donald Trump: Me tuhoamme Iranin täydellisesti

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Iranin terroristihallinto tuhotaan.

– Me tuhoamme täysin Iranin terroristihallinnon, sotilaallisesti, taloudellisesti ja muutenkin, hän toteaa Truth Social -palvelussa.

Yhdysvallat ja Israel ovat jatkaneet iskujaan Iraniin. Iran on puolestaan laukaissut ohjuksia ja drooneja muun muassa Israeliin ja Persianlahden alueen amerikkalaisiin tukikohtiin.

– Silti, jos luette heikkoa New York Timesia, saatatte virheellisesti ajatella, ettemme ole voittamassa. Iranin laivasto on mennyttä, heillä ei enää ole ilmavoimia, ohjuksia, drooneja ja kaikkea muuta tuhotaan parhaillaan ja heidän johtajansa on pyyhitty pois maan päältä, Trump sanoo.

Osa asiantuntijoista kuitenkin katsoo, että Trump on ajautumassa vaikeaan tilanteeseen Iranin sodassa. Voiton julistaminen rehellisesti on vaikeaa, koska Iran on sulkenut Hormuzinsalmen, sen hallinto ei ole kaatunut kokonaan ja ydinasekysymyksessä on edelleen epäselvyyksiä. Sota voi kestää arvioitua pidempään.

Trump kuitenkin vakuuttaa tilanteen olevan hallinnassa:

– Meillä on vertaansa vailla oleva tulivoima, rajaton määrä ammuksia ja runsaasti aikaa – katsokaa, mitä näille mielenvikaisille lurjuksille tapahtuu tänään.

– He ovat tappaneet viattomia ihmisiä kaikkialla maailmassa 47 vuoden ajan. Ja nyt minä, Yhdysvaltojen 47. presidenttinä, tapan heitä. On suuri kunnia tehdä niin.