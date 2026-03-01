Donald Trump: Iranilla olisi ollut ydinase kahdessa viikossa

Presidentti Donald Trump sanoi Fox Newsille, että Yhdysvallat tietää, kuinka monta kohdetta on jäljellä.

– Se etenee. Se etenee nopeasti. Näin on ollut 47 vuotta. Kukaan ei voi uskoa menestystämme, 48 (iranilaista) johtajaa on mennyt kerralla.

Hän ei ole huolissaan öljyn hinnoista tai vaikutuksista Hormuzinsalmeen.

– En ole huolissani mistään. Teen vain sen, mikä on oikein. Lopulta se järjestyy.

Trumpin mukaan ”jos emme olisi tehneet niin, heillä olisi ollut ydinase kahden viikon kuluessa”.

– Ja sitten kaikki tämä ei olisi ollut mahdollista.

Uutiskanava CNN raportoi aiemmin sunnuntaina, että Israelin ja Yhdysvaltojen tiedustelupalvelutolivat seuranneet ajatollah Ali Khamenei kuukausien ajan, hänen päivittäisiä rutiinejaan ja pitäneet silmällä maan korkeita poliittisia ja sotilaallisia johtajia odottaen oikeaa hetkeä.

Viime päivien saatiin tietoja mukaan Khamenei ja useat muut hallinnon korkeat virkamiehet tapaisivat lauantaiaamuna eri paikoissa Teheranin alueella, jossa sijaitsevat ajatollahin, Iranin presidentinviraston ja kansallisen turvallisuuskoneiston toimistot. Tämä teki maan johdosta alttiin sotilaalliselle iskulle.