Donald Trump: Iran oli testi Natolle

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei peräänny Nato-kritiikistään. Yhdysvaltalaisen ABC:n toimittajan Rachel Scottin haastattelussa presidentti luonnehtii yhä Natoa ”paperitiikeriksi” jota Venäjä ei pelkää.

Trump ilmoitti viime viikolla harkitsevansa vakavissaan Yhdysvaltojen vetämistä pois Natosta. Trump on jo pitkään arvostellut puolustusliittoa ja sen eurooppalaisia jäsenmaita, ja Iranin sodan aikana presidentti on ilmaissut tyytymättömyytensä Euroopan hänestä riittämättömään tukeen sotatoimille ja yrityksille avata Hormuzinsalmi.

ABC:n Scottin haastattelussa sunnuntaina Trump kuvaili Irania ”testiksi” Natolle. Scott kertoi presidentin kanssa käymästään keskustelusta viestipalvelu X:ssä.

– Tämä oli testi Natolle. En tarvinnut heitä, mutta halusin testata heitä.

Trumpin mukaan hän ei yrittänyt ylipuhua Nato-maita mukaan Hormuzinsalmen avaamiseen, vaan tarjosi heille ainoastaan siihen mahdollisuutta.

– Tein sen testinä. En tarvinnut apua. He ovat paperitiikeri. Heillä ei ole aluksia. Heillä ei ole mitään, eikä (Vladimir) Putin pelkää heitä yhtään.

Trumpin Nato-puheet eivät ole saaneet suurempaa vastakaikua edes presidentin omilta puoluetovereilta. Senaatin republikaanien johtaja John Thune kuvaili Natoa torstaina ”hyvin tärkeäksi ja uskomattoman onnistuneeksi”. Thune arvioi, ettei Yhdysvaltojen Nato-ero nauti suurta kannatusta senaatin republikaanien keskuudessa, The Wall Street Journal uutisoi.