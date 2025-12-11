Donald Trump haluaa uuden viiden maan ydinryhmän – näitä nimiä ei listalta löydy

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin hallinto pohtii uuden viiden maan ydinryhmän perustamista, joka tarjoaisi vaihtoehdon G7:lle. Asia ilmenee uuden kansallisen turvallisuuden strategian salaisesta, pidemmästä versiosta, joka vuoti julki.

Strategia esittää, että Core 5 eli -ydinryhmä 5:n muodostaisivat Yhdysvallat, Kiina, Venäjä, Intia ja Japani. Viisikko tapaisi säännöllisesti erilaisissa teemoitetuissa huippukokouksissa, kuten G7-maat.

Valkoisessa talossa Trumpin ensimmäisellä kaudella työskennellyt virkamies kertoo Politicolle, että ajatusta ei voi pitää erityisen yllättävänä, sillä jo tuolloin hallinnossa oli puhetta, että olemassa olevat G-rakenteet ja YK:n turvallisuusneuvosto eivät vastaa tarkoitustaan nykyajan ”pelurit” huomioiden. Varsinaisesta C5- tai C7-muodostelmasta ei kuitenkaan vielä silloin puhuttu.

DefenseOne muistuttaa, että kesällä Trump valitteli Venäjän sulkemista kahdeksikon ryhmästä – nykyisestä G7:stä – ja kutsui sitä erittäin suureksi virheeksi. Hän myös väläytti, että Kiina pitäisi lisätä mukaan, jolloin ryhmästä tulisi ”G9”.

Uusi turvallisuusstrategia vie ajatusta pidemmälle ehdottamalla uuden suurvaltojen elimen perustamista, jota G7:n vaatimukset vauraudesta ja demokraattisesta hallinnosta eivät rajoittaisi.

Yhdysvaltain kansallisessa turvallisuusneuvostossa presidentti Joe Bidenin aikana työskennellyt, ja Euroopan asioista vastannut Torrey Taussig totesi Politicolle, että Euroopan maat loistavat C5-suunnitelmassa poissaolollaan.

Valkoinen talo on kiistänyt, että kansallisen turvallisuuden strategiasta olisi olemassa muuta versiota, kuin viime viikolla verkossa julkaistu virallinen teksti. Asiakirjan pidemmässä versiossa listataan myös maita, joita Washingtonin pitäisi pyrkiä vetämään irti Euroopan unionista.