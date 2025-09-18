Verkkouutiset

Donald Trump. AFP / LEHTIKUVA / MANDEL NGAN

Donald Trump: Antifa on sairas ja vaarallinen terroristijärjestö

Presidentti vaatii liikkeen rahoittajien tutkimista.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimeää Antifan terroristijärjestöksi. Hän ilmoittaa asiasta omistamassaan Truth Social -palvelussa.

Presidentin päätöksen taustalla on poliittisen aktivistin Charlie Kirkin salamurha. Mediapersoonana tunnettu Kirk ammuttiin kesken puhetilaisuuden. Teosta epäillään 22-vuotiasta yhdysvaltalaista miestä.

Teon motiivia epäillään poliittiseksi. Miehen läheisten mukaan mies oli poliittisesti kallellaan vasemmalle ja alkanut radikalisoitua ennen tekoa. Ampumisessa käytetystä aseesta löytyi viittauksia antifasistiseen Antifa-liikkeeseen.

– Olen iloinen voidessani ilmoittaa monille isänmaallisille yhdysvaltalaisille, että nimeän Antifan sairaan, vaarallisen, radikaalivasemmistolaisen katastrofin merkittäväksi terroristijärjestöksi, Trump kirjoitttaa julkaisussaan.

Presidentti haluaa myös, että kaikki Antifan rahoittajat tullaan tutkimaan perusteellisesti.

– Kiitos huomiostanne tähän asiaan!, Trump kiittää.

Donald Trump on arvostellut Antifa-liikettä aiemminkin.

