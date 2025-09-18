Donald Trump: Antifa on sairas ja vaarallinen terroristijärjestö

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump nimeää Antifan terroristijärjestöksi. Hän ilmoittaa asiasta omistamassaan Truth Social -palvelussa.
Presidentin päätöksen taustalla on poliittisen aktivistin Charlie Kirkin salamurha. Mediapersoonana tunnettu Kirk ammuttiin kesken puhetilaisuuden. Teosta epäillään 22-vuotiasta yhdysvaltalaista miestä.
Teon motiivia epäillään poliittiseksi. Miehen läheisten mukaan mies oli poliittisesti kallellaan vasemmalle ja alkanut radikalisoitua ennen tekoa. Ampumisessa käytetystä aseesta löytyi viittauksia antifasistiseen Antifa-liikkeeseen.
– Olen iloinen voidessani ilmoittaa monille isänmaallisille yhdysvaltalaisille, että nimeän Antifan sairaan, vaarallisen, radikaalivasemmistolaisen katastrofin merkittäväksi terroristijärjestöksi, Trump kirjoitttaa julkaisussaan.
Presidentti haluaa myös, että kaikki Antifan rahoittajat tullaan tutkimaan perusteellisesti.
– Kiitos huomiostanne tähän asiaan!, Trump kiittää.
Donald Trump on arvostellut Antifa-liikettä aiemminkin.