Donald Trump aikoo tehdä suuren ilmoituksen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Truth Social -somealustansa tilillään tulevasta suuresta ilmoituksesta.

– Huomisesta illasta tulee valtaisa. Tulen kertomaan asiat niin kuin ne ovat!, Trump kirjoitti Suomen aikaa iltapäivällä.

Presidentti julkaisi pari minuuttia aiemmin päivityksen, jossa hän sanoi, että ”Donald J. Trump on ainoa presidentti, joka ei antanut yhtään Ukrainan aluetta [Vladimir] Putinin Venäjälle.

– Muistakaa tämä, kun heikot ja saamattomat demokraatit arvostelevat ja valeuutiset julkaisevat ilolla kaiken, mitä he sanovat, Trump jatkoi.

Trump: I'm the only US president who hasn't given Ukraine's land to Putin's Russia

Putin: Oh, right, give me the Ukrainian land

Trump: Tomorrow night will be BIG.

As I understand it, the terms of America's surrender have already been determined and accepted. pic.twitter.com/n6zBfmGbkK

— Taras Mishchenko (@tarasmi) March 3, 2025