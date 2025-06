Vuodetut dokumentit paljastavat: Kreml pelkää Kiinaa

Vaikka Venäjän ja Kiinan suhteet ovat viime vuosina tiivistyneet, paljastavat Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n salaiset asiakirjat toisenlaisen puolen naapurimaiden väleistä, The New York Times uutisoi. FSB:n sisäisissä dokumenteissa Kiinaa kuvaillaan ”uhkana” Venäjälle, joka jatkuvasti pyrkii pääsemään käsiksi venäläiseen sotilasteknologiaan.

NYT:n käsiinsä saamat asiakirjat on laadittu vuosina vuosina 2023-2024. Vuodon takana on hakkeriryhmä Ares Leaks, mutta kuusi NYT:n konsultoimaa läntistä tiedustelupalvelua arvioi asiakirjat aidoiksi.

Kremlin ja Pekingin akseli on vahvistunut vuonna 2022 alkaneen Ukrainan sodan aikana, mutta asiakirjojen mukaan FSB on hyvin huolissaan Kiinan Venäjään kohdistamasta tiedustelusta. Kiina on pyrkinyt rekrytoimaan Kremliä lähellä olevia virkamiehiä, toimittajia ja liikemiehiä, yhdessä asiakirjassa todetaan. FSB:n agentteja kehotetaan ”estämään strategisesti tärkeän tiedon leviäminen kiinalaisille”, esimerkiksi varoittamalla Kiinan kannalta kiinnostavia henkilöitä vakoilun uhasta.

Kiinaa kiinnostavat FSB:n mukaan etenkin venäläinen puolustusteknologia, kuten droonit ja läntisten aseiden torjuntajärjestelmät. Myös Kiinan vaikutusvallan ja vakoilun kasvu Venäjän etupiiriinsä laskemissa Keski-Aasiasn maissa ja arktisella alueella huolestuttaa venäläisiä.

Venäläisagentteja neuvotaan olemaan viittaamatta Kiinaan julkisesti potentiaalisena vihollisena. Suhdetta liittolaiseen ei uhkakuvista huolimatta haluta vaarantaa, ja agentteja kielletään toimimasta Kiinan suhteen ennen korkeimmalta tasolta saatua hyväksyntää.