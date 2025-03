Doge-virasto sanoo siivonneensa tilastoista kolme miljoonaa yli 120-vuotiasta

Teknologiamiljardööri Elon Muskin johtama Doge-virasto kertoo sosiaaliturvasta vastaavan SSA-viraston käyneen viime viikkojen aikana kattavasti läpi arkistojaan.

Viraston tiedoissa oli 3,2 miljoonaa henkilöä, joiden iäksi oli merkitty yli 120 vuotta. Heidät on nyt merkitty virallisesti kuolleiksi.

– Paljon työtä on vielä jäljellä, Department of Goverment Efficiency -virasto kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Doge on presidentti Donald Trumpin asetuksella luotu tilapäinen organisaatio, joka pyrkii modernisoimaan liittovaltion hallinnon teknologiaa tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämiseksi. Mittavia säästöjä haetaan lisäksi henkilöstön vähennyksillä.

Dogen toiminta on herättänyt runsaasti arvostelua, ja osa toimista on haastettu oikeusteitse. Elon Musk puolusti muutoksia sanomalla, että amerikkalaiset äänestäjät ilmaisivat halunsa merkittävälle hallintouudistukselle.

Muskin mukaan Dogen toiminta on täysin läpinäkyvää virheiden korjaamiseksi. Organisaatio pyrkii saattamaan työnsä loppuun viimeistään heinäkuuhun 2026 mennessä ja lakkauttamaan itsensä tämän jälkeen.

Elon Muskin aiemmat kommentit sosiaaliturvaan liittyvistä ”massiivisista väärinkäytöksistä” herättivät laajaa keskustelua. Musk oli tuolloin väittänyt, että tilastoissa 150-vuotiaiksi listatuille henkilöille maksettaisiin vielä etuuksia.

Donald Trumpin nimittämä sosiaaliturvaviraston johtaja Lee Dudek totesi tiedotteessa, että kyseisille henkilöille ei ollut merkitty kuolinpäivää. Syyskuusta 2015 lähtien voimassa on ollut sääntö, jonka mukaan etuuksien maksut loppuvat automaattisesti yli 115-vuotiailta. CBS:n mukaan väärinkäytökset ovat kuitenkin todellisia, sillä heinäkuussa 2024 tehdyn raportin mukaan liian suuria tai muuten virheellisiä maksuja tehtiin vuosina 2015–2022 yli 70 miljardin dollarin edestä.

Osa sekaannuksesta liittyy yli 60 vuotta vanhaan COBOL-ohjelmointikieleen. Siinä puuttuva tai osittainen syntymäpäivä korjautuu yli 150 vuoden takaiseen referenssipisteeseen.

Sosiaaliturvaviraston aiemmassa raportissa todettiin, ettei se ollut ottanut käyttöön uudenlaista järjestelmää kuolinpäivään liittyvän informaation korjaamiseksi. Tietokantaa ei päivitetty, koska sen arvioitiin tuolloin maksavan yli yhdeksän miljoonaa dollaria.

Kiistan katsotaan joka tapauksessa osoittavan, että Yhdysvaltain hallinnon tietojärjestelmät ovat osin erittäin vanhentuneita.

For the past two weeks, @SocialSecurity has begun a major cleanup of their records. Approximately 3.2 million numberholders, all listed age 120+, have now been marked as deceased. More work still to be done. pic.twitter.com/nmAggTdLON

— Department of Government Efficiency (@DOGE) March 18, 2025