Dmitri Medvedev: Suomi tuhotaan – ”Kukaan ei lue heille muumisatuja”

Helsinki valmistautuu sotaan ja todennäköisesti valmistelee ponnahduslautaa hyökkäykselle Venäjää vastaan, valittaa Venäjän entinen presidentti ja pääministeri Dmitri Medvedev. Hän on kirjoittanut uutistoimisto Tassille aiheesta vieraskynäkirjoituksen, jonka otsikko on Uusi suomalainen doktriini: tyhmyyttä, valheita, kiittämättömyyttä.

Medvedvin kirjoitelman mukaan Suomen puolustukselliset toimet Natoon liittymisen jälkeen ovat todellisuudessa valmisteluja sille, että Suomen kautta hyökätään Venäjälle. Hän kirjoittaa, että Nato on ”täysin mukana näissä asioissa ja hallitsee nyt intensiivisesti kaikkia Suomen viittä operatiivista ympäristöä: maata, merta, ilmaa, avaruutta ja kyberavaruutta”.

Medvedev huomauttaa, että Naton maavoimien esikuntarakenteen luominen itärajan tuntumaan lisää sotilaallista toimintaa Venäjän lähiympäristössä. Operatiivisen tilanteen muuttuessa voidaan Medvedevin mukaan joukkojen määrää lisätä jopa täysimittaiseen prikaatiin eli kirjoituksen mukaan noin 5000 henkilöön.

Medvedevin mielestä ”ei ole tarpeen selittää”, ketä vastaan toiminta kohdistuu. Lisäksi häntä vaikuttaa huolestuttavan, että Ivaloon perustetaan uusi varuskunta eikä matkaa ole Venäjälle kuin 40 kilometriä.

Medvedev on tunnettu liioittelevasta käyttäytymisestään varsinkin sosiaalisessa mediassa, jossa hän on muun muassa toistuvasti uhannut muita Venäjän ydinaseilla. Tätä kirjoitusta Medvedev ei kuitenkaan ollut maanantaipäivään mennessä jakanut englannin- tai venäjänkielisellä X-tilillään eikä myöskään kanavallaan viestipalvelu Telegramissa. Jakelu viittaa siihen, että Medvedev suuntaa viestinsä ensi sijassa mahdollisimman laajasti Venäjän sisäisen mielipiteenmuokkauksen käyttöön.

Tass on merkittävä toimija: vuonna 2023 sen aineistojen kokonaistavoittavuus oli noin 3,7 miljardia ihmistä ja kuluvan syyskuun alussa se kertoi verkkosivuillaan olevan noin 147 miljoonaa kävijää.

Teksti löytyy Tassin sivuilta. Se on hyvin pitkä.

Siinä Medvedev kertailee vuolaasti erilaisia jatkosodan tapahtumia ja muistaa luonnollisesti mainita venäläisen historiapolitiikan mukaisesti, että Suomi muka suoritti kansanmurhan. Osansa natsikortin heiluttamisesta saa myös se tosiasia, että ”suomalaiset vastahakoisesti poistivat fasistisen symbolin yksiköidensä lipuista vasta elokuussa 2025 ulkopuolisen painostuksen takia”. Tässä viitataan Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivaisen elokuussa ilmestyneen kirjan Hakaristin historia herättämään keskusteluun, jonka jälkeen ilmavoimat päätti korvata tunnuksen kotkalla.

Medvedev myös syyttää Suomea vuonna 1947 solmitun Pariisin rauhansopimuksen rikkomisesta ja väittää että Venäjä ei ole koskaan suostunut siihen Suomi ilmoitti vuonna 1990 ettei sopimus enää päde. Pariisin rauhansopimusta rikotaan Medvedevin mielestä sillä, että Suomi on edes tekemisissä Naton kanssa ja vielä räikeämmin DCA-sopimuksella. Neuvostoliitto nimittäin saneli kyseisellä rauhansopimuksella Suomen ulkopolitiikkaa useita vuosikymmeniä vaatimalla muun muassa, ettei Suomen maa-alueita saisi käyttää Neuvostoliittoa vastaan.

– Jos Suomi toisen maailmansodan aattona tarjosi vapaaehtoisesti maansa Kolmannelle valtakunnalle Wehrmachtin infrastruktuurin sijoittamiseksi Neuvostoliittoon hyökkäämistä varten, tänään se orjallisesti luovuttaa maansa Naton jäsenille sotilaallista kehittämistä varten ja samalla nimittää meidät ”tärkeimmäksi uhaksi turvallisuudelleen”, Medvedev kirjelmöi.

Medvedev väittää, että Neuvostoliitto uskoi vilpittömästi hyvän naapuruuspolitiikan tarpeeseen muuttaa Itämeren alue yhteistyöalueeksi. Luonnollisesti Medvedev ohittaa täysin sen tosiasian, että Neuvostoliiton ja natsi-Saksan ulkoministerit allekirjoittivat elokuussa 1939 hyökkäämättömyyssopimuksen, jonka salaisessa lisäpöytäkirjassa Eurooppa jaettiin etupiireihin. Käytännössä Adolf Hitler ja Josif Stalin siis liittoutuivat keskenään ja sopivat kuka valtaa mitäkin.

Suomi jäi Neuvostoliiton etupiiriin, mistä seurasi hyökkäys Suomeen ja talvisota. Mitään ennen vuotta 1941 tapahtunutta ei Dmitri Medvedevin kirjoitelmassa ole olemassa: hän ohimennen mainitsee että 1939–1940 oli Suomen ja Neuvostoliiton välistä ”vastakkainasettelua”. Todellisuudessa tässä ”vastakkainasettelussa” Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen, uskoi marssivansa Helsinkiin voitonparaatia pitämään vain muutamassa viikossa ja menetti lopulta noin neljässä kuukaudessa jopa 200 000 sotilasta miesvahvuudeltaan noin kolme kertaa pienempää puolustajaa vastaan.

Medvedevin julkaistussa kirjoitelmassa kaikki mitä suomalaiset vuodesta 1941 alkaen väitetysti tekivät, johti Medvedevin tulkinnassa siihen että Suomi on ”vastuussa miljoonien rauhanomaisten Neuvostoliiton kansalaisten pilatuista elämistä ja rampautuneista kohtaloista, joilla ei ollut aikaa evakuoitua läntisiltä alueilta syvälle maan alueelle”.

Medvedev väittää, että Suomen sotilaat ottivat sotamuistoiksi kuolleiden puna-armeijan sotilaiden ruumiinosia.

– Tällaisten hirviömäisten esineiden valmistaminen ei ollut harvinaista Suomen armeijassa – jotkut jopa säilyttivät niitä työpöydällään tai lähettivät niitä lahjaksi sukulaisille, Medvedev esittelee. Todellisuudessa tällaisesta pääkallonmetsästämisestä ei tiedetä olevan uskottavia todisteita.

Medvedev vertailee Suomen puolustusvoimien toimintaa Dachaun kuolemanleiriin ja jatkaa, että jopa sotasyyllisyysoikeudenkäynnit olivat osoitus Stalinin armollisuudesta.

– Miksi sitten suomalaiset rikolliset eivät, toisin kuin natsit, kärsineet ansaitsemaansa rangaistusta rikoksistaan? Vain Neuvostoliiton poliittisen tahdon ansiosta Suomen sotilaspoliittisten viranomaisten edustajat eivät joutuneet Nürnbergiin, ja useiden heidän johtajiensa oikeudenkäynnit pidettiin Suomessa, Medvedev esittelee.

Medvedevin mielestä Suomen aikanaan maksamat sotakorvauksetkin jäivät liian pieniksi, koska niillä ei saatu jälleenrakennettua koko Karjalaa. Medvedev aloittaa kirjoituksensa kertomalla käyneensä juuri Karjalassa, jossa on kovin kurjaa nyt. Hän kuitenkin ohittaa sen tosiasian, että Neuvostoliittokaan ei jälleenrakentanut Karjalaa.

Esimerkiksi Alvar Aallon suunnittelema Viipurin kirjasto sai rapistua rauhassa neuvostoaikojen vuosikymmenet, kunnes suomalaiset Neuvostoliiton romahdettua aloittivat yli 20 vuotta kestäneet restaurointityöt ja maksoivat niistä suuren osan.

Lopuksi Medvedev vielä kertaa Alexander Stubbin verranneen hyökkäyssodan kohteeksi joutunutta Ukrainaa ja Suomea vuonna 1944. Suomi oli väitetysti paremmassa asemassa, koska säilytti itsenäisyytensä. Sitten Medvedev vielä uhkaa, että Suomi tuhotaan.

– Samalla kun uutta ”Mannerheim-linjaa” rakennetaan kostonhimoisesti (lue: valmistellaan sotilaallista infrastruktuuria uudelle hyökkäykselle Venäjää vastaan), suomalaisen valtaedustajan tärkeintä on muistaa, että yhteenotto kanssamme voi johtaa Suomen valtiollisuuden romahtamiseen ikuisiksi ajoiksi. Kukaan ei enää suhtaudu heihin pehmeästi kuten vuonna 1944. Kukaan ei lue heille myöskään hyviä Muumi-satuja. Kuten sanonta kuuluu: sitä saa, mitä tilaa.