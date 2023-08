Dmitri Medvedev paljasti, mitä Moskova todella ajattelee

Venäjän entinen pääministeri ja presidentti Dmitri Medvedev on tullut viime aikoina tunnetuksi rajuista ja erikoisista lausunnoistaan. Medvedevin tuore avautuminen avaa kuitenkin asiantuntijan mukaan selvästi, mitä Moskova oikeasti ajattelee sodastaan Ukrainassa.

Dmitri Medvedev totesi tiistaina X:n (entinen Twitter) kylmäävässä päivityksessään Naton piiristä nousseen uuden idean, jonka mukaan ”Ukraina voi liittyä Natoon, jos se luopuu kiistanalaisista alueistaan”.

– Tämä näyttää kiintoisalta ajatukselta. Ainoa ongelma on, että kaikki – väitetysti heille kuuluvista – alueista ovat erittäin kiistanalaisia. Päästäkseen blokin jäseneksi, tulisi Kiovan päättäjien luopua jopa itse Kiovasta – muinaisen Rusin pääkaupungista, Medvedev muun muassa totesi.

Hän jatkoi, että pääkaupunki tulisikin siirtää Lviviin maan länsirajalle.

– Vaikka Medvedev onkin niin usein aivan raiteiltaan, selittää hän tässä selvästi, mitä Venäjä todella yrittää tehdä Ukrainassa, historioitsija Oleksa Dratshewytsh kirjoittaa X:ssä.

Venäjän ja Neuvostoliiton historiaan erikoistunut Drastewytsh toimii Kanadan Ontarion Western Universityn apulaisprofessorina.

Hänen mukaansa Medvedevin lausunto osoittaa, kuinka Natolla on Kremlin ajattelussa merkitystä vain jos Ukraina on alistettu Venäjän vallan alle.

– Tässä on kyse imperialistisesta sodasta, jonka tavoitteena on eliminoida Ukrainan valtio sellaisena kuin me sen tunnemme, tutkija toteaa.

Puolan ulkopoliittisen instituutin PISM:n johtaja Slawomir Debski on X:ssä samoilla linjoilla Drastewytshin kanssa. Debski luonnehtii Medvedeviä ”hovinarriksi”, jonka ulostulot ovat kuitenkin varsin hyödyllisiä diktaattori Vladimir Putinin ja muun Kremlin eliitin ajattelun ymmärtämisessä.

– Pysyäkseen Putinin hovissa, hänen on sanottava ääneen se, mistä muut puhuvat hiljaa.

Debski muistuttaa Putinin määritelleen Ukrainan ”anti-Venäjäksi”.

– Niin kauan, kun itsenäinen Ukraina on olemassa, vaikka vain murusenakin nykyisestä alueestaan, tulee se olemaan Putinin ja hänen hännystelijöidensä mielestä eksistentiaalinen uhka Venäjälle, hän sanoo.

Slawomir Debskin mukaan tämä tarkoittaa, että ainoa tapa palauttaa rauha ja vakaus Eurooppaan on aiheuttaa Venäjälle massiivinen tappio ja tuoda sitten Ukraina strategisen ydinasepelotteen suojiin, eli hyväksyä se Naton jäseneksi.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin kansliapäällikkö Stian Jenssen totesi eilen norjalaislehdelle, että sodan päättyminen ja Ukrainan Nato-jäsenyys voivat edellyttää alueluovutuksia. Hän kuitenkin korosti, että joistain alueista luopuminen on ukrainalaisten oma päätös.

Venäjä on miehittänyt Krimin niemimaata ja osia Itä-Ukrainasta vuodesta 2014 lähtien. Sotaa on käyty lähinnä maan itäosissa sen jälkeen, kun Ukraina torjui Venäjän yritykset valloittaa pääkaupunki Kiova alkuvuodesta 2022.

Nato-lähteet ovat vakuuttaneet Jenssenin lausunnon jälkeen ukrainalaismedioille, että puolustusliitto tukee Ukrainaa ja sen alueellista koskemattomuutta kuten ennenkin. Jens Stoltenberg on linjannut toistuvasti, että mahdollisten rauhanneuvottelujen ajankohta ja ehdot ovat Ukrainan oma päätös.

