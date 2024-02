Dmitri Medvedev listasi tavoitteet – ihmiset leireille Siperiaan, Kiova ”jos ei nyt niin myöhemmin”

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja ja entinen presidentti Dmitri Medvedev käytti eilen julkaistussa venäläismedian haastattelussa Stalinin-ajan retoriikkaa, toteaa ajatuspaja The Institute for the Study of War ISW analyysissaan. Medvedev on tullut tunnetuksi hyvin pidäkkeettömästä puheesta, kuten useista ydinaseuhkailuista, ja tuore televisioesiintyminen ei siitä poikennut.

Medvedev kuvaili suunnitelmia ukrainalaisten alistamiseksi. Hän väitti, että ne miehitettyjen alueiden ukrainalaiset, jotka ”ovat Venäjälle haitallisia”, täytyy paljastaa ja heitä täytyy rangaista. Medvedevin mukaan heidät lähetetään Siperiaan uudelleenkoulutukseen pakkotyöleireille.

ISW toteaa, että Medvedevin puhdistusretoriikasta löytyy selvä yhtymäkohta Josif Staliniin, joka kohdisti vainoja samalla tavoin ”vihamielisiin aineksiin”. Zaporižžjan alueen miehittäjäkuvernööri Jevgeni Balitski on myös avoimesti yrittänyt puolustaa Venäjän laitonta miehityspolitiikkaa, johon kuuluu vastarinnan kitkeminen pakkokarkoituksilla, ja jopa miehittäjäjoukkojen suorittamilla Ukrainan kansalaisten summittaisilla teloituksilla.

Medvedev valotti myös Venäjän tavoitteita. Hän sanoi, ettei tiedä mihin Venäjän pitäisi pysähtyä, mutta hänen mukaansa Venäjän täytyy vallata ja miehittää Kiova, ”jos ei nyt, niin myöhemmin”. Medvedev väitti Kiovan ja Odessan olevan ”historiallisia venäläisiä kaupunkeja”.

ISW toteaa, että Medvedevin maininta Venäjän mahdollisesta pyrkimyksestä vallata Odessa kannattaa huomioida Transnistrian viimeaikaisten tapahtumien valossa.

Moldovan Transnistria on Ukrainaan rajautuva, itsenäiseksi julistautunut ja venäläismielisessä johdossa oleva alue, jonka itsenäisyyttä mikään maa ei ole tunnustanut. ISW:n mukaan Transnistrian paikallishallinto on helmikuun lopussa mahdollisesti jälleen järjestämässä kansanäänestystä siitä, pitäisikö alueen liittyä Venäjään.

ISW:n mukaan toistaiseksi ei ole merkkejä siitä, että Venäjä aikoisi sekaantua Transnistrian tai laajemmin Moldovan tilanteeseen ja interventiot olisivatkin Moskovalle haastavia, sillä alueisiin pääsee käsiksi ainoastaan Romanian tai Ukrainan kautta. Odessa on kuitenkin vain noin 50 kilometrin päässä Transnistriasta.

