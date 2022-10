Diplomaatin vastaus Elon Muskille: Painu h*lvettiin

Amerikkalainen teknologiamiljardööri Elon Musk on joutunut kohun keskelle julkaistuaan julkaistuaan Twitterissä oman arvionsa siitä, miten rauha Ukrainassa voidaan saavuttaa.

Muskin mukaan miehitetyillä alueilla pitäisi järjestää uusi kansanäänestys YK:n valvonnassa.

– Venäjä lähtee, jos se on kansan tahto, hän toteaa.

Muskin mukaan myös Krimin niemimaa pitäisi antaa Venäjälle, ja sen vesihuolto pitäisi turvata. Ukrainan olisi hänen mukaansa myös pysyttävä puolueettomana maana.

Musk kysyy Twitterissä seuraajiltaan mielipidettä omaan arvioonsa. Palaute on ollut tylyä.

– Painu helvettiin on minun diplomaattinen vastaukseni sinulle, Ukrainan Saksan-suurlähettiläs Andrij Melnyk vastaa Muskille.

Venäläinen shakkimestari ja toisinajattelija Garri Kasparov on pöyristynyt.

– Tämä on moraalista idioottimaisuutta, Kremlin propagandan toistoa ja petos ukrainalaisen rohkeudelle ja uhrauksille.

Viron entinen presidentti Toomas Hendrik Ilves kommentoi myös Muskin tviittiä.

– Olen aina hämmästynyt siitä, että rikkaiden ihmisten mielissä suuri rahamäärä saa ajattelemaan, että he ovat neroja kaikilla muilla aloilla, tässä tapauksessa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, hän tviittaa.

Hey, @elonmusk, are you kidding me? You are a billionaire and you have nobody to proofread your tweets?

Here you are. This one is on the house… pic.twitter.com/brq1OLlTh2

— Stanisław Żaryn (@StZaryn) October 3, 2022