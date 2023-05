Diktaattori väittää tshetsheenijoukkojen ryhtyneen valtavaan hyökkäykseen

Tshetsenian diktaattori ja Vladimir Putinin koirana tunnettu Ramzan Kadyrov kirjoittaa Telegram-viestipalvelussa, että tshetseenijoukot ovat saaneet käskyn aktiivisen hyökkäysoperaation aloittamiseksi Donetskin alueella. Aiheesta uutisoi ruotsalainen SVT.

Tshetseenijoukkojen tavoitteena on viestin mukaan saada taistelijoita useille eri alueille vapauttamaan siirtokuntia. Joukot on Kadyrovin mukaan saaneet käskyn siirtyä uusille taistelualueille. Wagner-joukkojen johtaja Jevgeni Prigozhin on aiemmin ehdottanut, että tshetseenijoukkojen vastuualue olisi Bahmutin kaupungissa ja sen ympäristössä. Kadyrovin mukaan myös muut sotaan osallistuvat joukot ovat saaneet samanlaisia käskyjä hyökkäysten aloittamiseksi.

Kadyrovin mukaan länsimaat ovat osoittaneet, ettei maissa kunnioiteta perinteisiä perhearvoja ja lännen ja idän välisissä suhteissa kaivataan vallankumousta.

– Olemme väsyneitä odottamaan. Satanistit saavat ansaitun rangaistuksensa. Pyydämme Euroopan mailta jokaista suojelijaa, jokaista poltettua Pyhän Koraanin kirjainta, jokaista jumalatonta sanaa, joka on osoitettu islamille, Kadyrov kirjoittaa.

Tshetseenijoukot ovat autonominen sotilasryhmittymä, jota Kadyrov on johtanut jo 15 vuoden ajan. Joukkojen osallistumisen Ukrainan sotaan on arveltu olevan osa Kadyrovin pyrkimyksiä päästä Venäjän johdon suosioon ja nostaakseen omaa valta-asemaansa.

