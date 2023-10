Digieuron kehittely jatkuu

– Kun käteisen käyttö vähenee, meidän on huolehdittava, että kotitalouksilla säilyy jatkossakin mahdollisuus maksaa keskuspankkirahalla digitalisoituvassa yhteiskunnassa, sanoo Suomen Pankin johtokunnan ja EKP:n neuvoston jäsen Tuomas Välimäki.

Hänen mukaansa maksamisessa kaksi voimakkaimmin vaikuttavaa teemaa ovat digitalisaation hyödyntäminen ja reaaliaikaistuminen. Maksamisen odotetaan olevan tehokasta, helppokäyttöistä ja reaaliaikaista.

Eurooppalaisen maksamisen kentällä ajankohtaisin hanke on digitaalinen euro, jota suunnitellaan maksuvälineeksi käteisen rinnalle. Välimäen mukaan digitaalinen euro vahvistaisi Euroopan strategista riippumattomuutta päivittäismaksamisessa ja edistäisi kilpailua euroalueella.

Tässä kuussa päättyvän kaksi vuotta kestäneen tutkimusvaiheen aikana eurojärjestelmä on tehnyt paljon digitaalisen euron ominaisuuksiin liittyviä valintoja. Digitaalinen euro olisi seteleiden tavoin keskuspankin taseessa olevaa velkaa yleisölle. Sen jakelu tapahtuisi pankkien ja maksulaitosten kautta.

– Digieuron käyttöönotto antaisi kuluttajille mahdollisuuden maksaa keskuspankkirahalla kaikkialla, missä sähköinen maksaminen on mahdollista. Käytännössä kuluttajat voisivat tehdä maksutapahtumia samantapaisilla välineillä kuin nykyisiä sähköisiä maksuja, täsmentää Välimäki.

Euroopan keskuspankin neuvosto päätti torstaina kokouksessaan siirtyä digitaalisen euron hankkeen osalta eteenpäin. Nyt vuorossa on kaksi vuotta kestävä valmisteluvaihe, joka on konkreettinen askel lähemmäs tilannetta, jossa eurojärjestelmällä on kyky niin halutessaan laskea digitaalisia euroja liikkeeseen.

Neuvosto tekee mahdollisen liikkeeseenlaskupäätöksen digitaalisesta eurosta kuitenkin vasta tulevaisuudessa.

Toisena digitaaliseen maksamiseen liittyvänä hankkeena Suomen Pankki koordinoi maksuneuvoston käynnistämän suomalaisen, eurooppalaisittain yhteensopivan pikamaksuratkaisun syntymistä. Tilisiirtopohjaisen pikamaksamisen kehittäminen lisää sekä vähittäismaksamisen kilpailua että toimintavarmuutta ja tarjoaa uuden, kaikille yhtäläisin ehdoin ja periaattein toimivan maksutavan.

– Suomen Pankin tavoitteena on saada yleisesti käytettävien maksutapojen joukkoon myös maksukorteista riippumaton mobiili pikamaksuratkaisu, Välimäki sanoo.