David Cameron nousee Britannian ulkoministeriksi

Britannian entinen pääministeri David Cameron nousee maan ulkoministeriksi. Hän kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä.

– Pääministeri [Rishi Sunak] on pyytänyt minua ulkoministeriksiin ja olen ottanut tehtävän ilolla vastaan, Cameron kirjoittaa.

Hänen mukaansa hallituksen edessä on pelottava joukko kansainvälisiä haasteita, mukaan lukien Ukrainan sota ja Lähi-idän kriisi.

Cameron toimi Britannian pääministerinä vuosina 2010–2016. Hän toimi konservatiivisen puolueen johtajana vuosina 2005–2016.

– Vaikka olen ollut poissa politiikan etulinjasta viimeiset seitsemän vuotta, toivon, että kokemukseni – konservatiivisen puolueen johtajana 11 vuotta ja pääministerinä kuusi – auttaa minua auttamaan nykyistä pääministeriä vastaamaan näihin tärkeisiin haasteisiin.

The Prime Minister has asked me to serve as his Foreign Secretary and I have gladly accepted.

We are facing a daunting set of international challenges, including the war in Ukraine and the crisis in the Middle East. At this time of profound global change, it has rarely been more…

— David Cameron (@David_Cameron) November 13, 2023