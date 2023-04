Daria, 26, kertoo videolla tehneensä Pietarin pommi-iskun

26-vuotias Daria Trepova tunnustaa alta löytyvällä Venäjän viranomaisten julkaisemalla videolla tuoneensa pommin pietarilaiseen kahvilaan sunnuntaina.

Isku surmasi tunnetun venäläisen sotapropagandisti Vladlen Tatarskin. Bloggari oli oikealta nimeltään Maksim Fomin. Hänet tunnettiin äärinationalistisena sodan tukijana.

Venäjältä on julkaistu videoita, joissa Daria Trepovan näköinen henkilö saapuu kahvilaan laatikkoa kantaen. Pommi oli tiettävästi kätketty pienen patsaan sisään. Joidenkin mediaväitteiden mukaan myös Wagner-johtaja Jevgeni Prigozhinin olisi ollut määrä olla paikalla kahvilassa järjestetyssä puhetilaisuudessa.

Trepova muun muassa kertoo videolla ymmärtävänsä, että hänet on pidätetty Tatarskin murhasta epäiltynä.

– Toin patsaan, joka räjähti, Trepova vastaa, kun häneltä kysytään, mitä hän teki.

Nainen kieltäytyy kuitenkin vastaamasta kysymykseen siitä, mistä hän patsaan oli saanut.

Venäjä on syyttänyt pommi-iskusta ukrainalaistahoja. Jotkut asiantuntijat ovat uumoilleet, että kyse oli todennäköisemmin Venäjän sisäisestä valtataistelusta.

Russian police published a video of Daria Trepova, arrested as a suspect for the death of war blogger Vladlen Tatarskiy.

In the video she confirms that she brought the figurine (which contained explosives) into the bar. But so far she refuses to answer who gave her the figurine. pic.twitter.com/RyLNf7KQB1

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 3, 2023