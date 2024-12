CNN esitteli miehen vapautusta Syyrian vankilasta – paljastuikin tiedustelu-upseeriksi

Amerikkalainen uutiskanava CNN esitteli viime viikon lopulla reportaasissaan keski-ikäisen miehen vapauttamista syyrialaisesta vankilasta.

Uutisryhmä tutki kapinallisjoukkojen saattamana ilmavoimien tiedustelun entistä päämajaa Damaskoksessa. Tavoitteena oli löytää vihjeitä vuonna 2012 vangitun amerikkalaisen journalisti Austin Ticen kohtalosta.

Rakennuksessa sijaitsi yksi monista Syyrian kaatuneen hallinnon salaisista vankiloista. Siellä toimineen tiedusteluyksikön tehtävänä oli diktaattori Bashar al-Assadin vastustajien valvonta, kiinniotto ja teloittaminen. CNN:n ryhmä ei löytänyt jälkiä Ticesta, mutta vankiselleissä oli toinen yllätys. Kapinallistaistelija avasi yhden lukossa olleen oven ampumalla sitä rynnäkkökiväärillään. Vankisellin kulmassa oli peitto, jonka alla piileskeli mies. Hän nosti kätensä ylös pelästyneenä.

Mies kertoi olevansa kotoisin Homsin kaupungista ja joutuneensa vankilaan kolme kuukautta sitten. Hänet oli väitetysti siirretty eteenpäin kahdesta muusta vankilasta. Kapinallistaistelija rauhoitteli vapautettua vankia ja kertoi tämän olevan nyt turvassa.

Nyt julki tulleet tiedot asettavat CNN:n reportaasin kyseenalaiseen valoon. Syyrialainen faktantarkistukseen erikoistunut Verify-Sy-sivusto väittää, että Adel Ghurbal -nimellä esittäytynyt mies on todellisuudessa Syyrian ilmavoimien tiedustelun yliluutnantti Salama Mohammad Salama.

Hänen väitetään olleen vastuussa useista al-Assadin hallinnon tarkastuspisteistä Homsin kaupungissa sekä syyllistyneen varkauksiin ja kiristykseen. Telegraph-lehden mukaan mies oli painostanut kaupungin asukkaita toimimaan hallinnon tiedonantajina.

Salama Mohammad Salaman väitetään surmanneen siviilejä sekä vanginneen ja kiduttaneen useita nuoria miehiä tekaistuilla syytteillä. Hänen uskotaan osallistuneen vuonna 2014 toteutettuun operaatioon, jonka yhteydessä al-Assadin joukot ottivat Homsin haltuun kapinallisjoukoilta kolme vuotta kestäneen saarron jälkeen.

Verify-Syn haastattelemien paikallislähteiden mukaan mies oli ollut vankilassa alle kuukauden ajan. Taustalla oli kiristyksestä saatuihin rahoihin liittynyt kiista korkea-arvoisemman upseerin kanssa.

CNN:n tiedottaja sanoo kanavan tutkineen miehen taustoja ja olevan tietoinen siitä, että hän saattoi antaa tekaistun nimen. Kanavan mukaan muilla tahoilla ei ollut ennakkotietoa kyseisestä vankilavierailusta.

– Asiat etenivät kuten videolla näkyy. Vartija eli kapinallistaistelija teki päätöksen vangin vapauttamisesta, CNN:n tiedottaja sanoo.

In nearly twenty years as a journalist, this was one of the most extraordinary moments I have witnessed. https://t.co/rG3WmhKh7X

— Clarissa Ward (@clarissaward) December 11, 2024