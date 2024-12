Hän eli Syyrian kidutusvankilassa näkemättä taivasta

Marraskuun alussa yllätyshyökkäyksen aloittaneet Syyrian oppositioryhmät murtautuivat nopeasti läpi maan asevoimien rintamalinjasta ja saavuttivat pääkaupunki Damaskoksen vain puolitoista viikkoa myöhemmin.

Venäjän ja Iranin tukema diktaattori Bashar al-Assad pakeni samalla Moskovaan. Kapinalliset vapauttivat tuhansia hallinnon vankiloihin suljettuja toisinajattelijoita ja oppositiotoimijoita, joista monia oli kidutettu rajusti.

CNN:n kuvausryhmä oli mukana tutkimassa Syyrian hallinnon ilmavoimien tiedustelun entistä päämajaa joulukuun 11. päivänä. Tavoitteena oli löytää vihjeitä amerikkalaisen journalisti Austin Ticen kohtalosta. Hänet otettiin vangiksi vuonna 2012.

Rakennuksessa sijaitsi yksi monista Syyrian kaatuneen hallinnon salaisista vankiloista. Siellä toimineen tiedusteluyksikön tehtävänä oli kaikkien Bashar al-Assadin vastustajien valvonta, kiinniotto ja teloittaminen.

CNN:n ryhmä ei löytänyt jälkiä Ticesta, mutta vankiselleissä oli toinen yllätys. Kapinallistaistelija avasi yhden lukossa olleen oven ampumalla sitä rynnäkkökiväärillään. Vankisellin kulmassa oli peitto, jonka alla piileskeli mies. Hän nosti kätensä ylös pelästyneenä.

Mies kertoi olevansa kotoisin Homsin kaupungista ja joutuneensa vankilaan kolme kuukautta sitten. Hänet oli siirretty eteenpäin kahdesta muusta vankilasta. Kapinallistaistelija rauhoitteli vapautettua vankia ja kertoi tämän olevan nyt turvassa.

Ikkunattomassa sellissä ollut mies näki taivaan ensimmäistä kertaa kolmeen kuukauteen.

– Voi luoja, valoa näkyy, mies sanoi.

Hän kertoo, ettei ollut kuullut mitään lapsistaan tai muusta perheestään kolmeen kuukauteen. Tiedustelupalvelun agentit olivat pidättäneet hänet kotona ja aloittaneet matkapuhelimeen liittyneen väkivaltaisen kuulustelun.

Miehelle annettiin tuoli ja ruokaa. Hänen vartijansa olivat paenneet paikalta hallinnon romahduksen myötä, eikä vangille ollut jätetty ruokaa tai vettä. Mies oli virunut sellissään yksin ainakin neljä vuorokautta.

– Tärisen, kasvoni tärisevät, mies sanoi.

Kapinallistaistelija vastasi hänelle, ettei Syyrian hallinnon asevoimia enää ole, eikä myöskään tarkastuspisteitä tai vankiloita. Hänelle kerrottiin, että Syyria on nyt vapaa. Miehen oli aluksi vaikea uskoa väitettä.

Arviolta kymmenet tuhannet ihmiset katosivat vuosien varrella Bashar al-Assadin pahamaineisiin vankiloihin.

In nearly twenty years as a journalist, this was one of the most extraordinary moments I have witnessed. https://t.co/rG3WmhKh7X

— Clarissa Ward (@clarissaward) December 11, 2024