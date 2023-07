CIA:n johtaja: Venäjä saattaa hyökätä Mustanmeren laivaliikennettä vastaan

– Putin on sellainen, joka yleisesti ottaen ajattelee, että Kosto on parasta tarjoilla kylmänä, Kokemukseni mukaan Putin on äärimmäinen koston apostoli, joten olisi ihmeissäni, jos Prigožin selviäisi ilman seuraamuksia.

Burns on samaa mieltä Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa, että myös ”Putinin kokki”-lisänimellä tunnetun Wagner-johtajan tulee olla tarkkana sen suhteen, mitä suuhunsa pistää.